Екатеринбургский суд вынес приговор тюменскому солдату

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Украина. Славянск, боец, ополчение, оружие
Боец не вернулся вовремя в часть (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы контрактника, который вовремя не явился в одну из воинских частей Тюменского гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Приговор был вынесен 12 октября. Мужчина без уважительных причин месяц не возвращался на службу. Это произошло в период мобилизации, говорится на сайте суда. Солдата отправили на шесть лет в исправколонию общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток. После оглашения приговора с личным составом тюменской части провели профилактическую беседу.

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Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы контрактника, который вовремя не явился в одну из воинских частей Тюменского гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Приговор был вынесен 12 октября. Мужчина без уважительных причин месяц не возвращался на службу. Это произошло в период мобилизации, говорится на сайте суда. Солдата отправили на шесть лет в исправколонию общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток. После оглашения приговора с личным составом тюменской части провели профилактическую беседу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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