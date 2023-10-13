Екатеринбургский суд вынес приговор тюменскому солдату

13 октября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Боец не вернулся вовремя в часть (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы контрактника, который вовремя не явился в одну из воинских частей Тюменского гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Приговор был вынесен 12 октября. Мужчина без уважительных причин месяц не возвращался на службу. Это произошло в период мобилизации, говорится на сайте суда. Солдата отправили на шесть лет в исправколонию общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток. После оглашения приговора с личным составом тюменской части провели профилактическую беседу.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы контрактника, который вовремя не явился в одну из воинских частей Тюменского гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Приговор был вынесен 12 октября. Мужчина без уважительных причин месяц не возвращался на службу. Это произошло в период мобилизации, говорится на сайте суда. Солдата отправили на шесть лет в исправколонию общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток. После оглашения приговора с личным составом тюменской части провели профилактическую беседу.