К вечеру пятницы в городе снова образовались заторы
Центральные улицы города сковали пятничные пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из десяти.
«Тюмень, 18:00. Пробки — восемь баллов из десяти», — сообщается в приложении.
Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, Мельникайте, 50 лет Октября, Холодильной.
Заторы наблюдаются на центральных улицах города
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