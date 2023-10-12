Тюменские власти ответили жителям на коллективное письмо губернатору

Власти провели служебную проверку сведений о назначении бывшего главы Аромашевского района Евгения Ковальчука на должность начальника райотдела Госохотдепартамента без проведения конкурса. В ответе (имеется в распоряжении URA.RU, — прим. ред.) указано, что конкурс не проводился.
«По результатам служебной проверки установлено, что конкурс не проводится ввиду отсутствия в Госохотдепартаменте данной должности в штате», — значится в ответе заместителя губернатора Тюменской области Ларисы Теплоуховой.
В документе приводятся данные, что экс-глава Аромашевского района Евгений Ковальчук в 2020 году являлся учредителем ООО «Илинейское». Одновременно он состоял в трудовых отношениях с государственным учреждением «Тюменское управление лесами».
В 2017 году Евгений Ковальчук ушел в отставку с поста главы района, после заявлений в полицию об изъятии земельного участка инвалида Ивана Плюснина.
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