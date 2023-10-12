12 октября 2023

Тюменские власти ответили жителям на коллективное письмо губернатору

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Тюменской области. Тюмень, правительство тюменской области, осень
Аромашевцы написали письмо губернатору с просьбой разобраться в ситуации с экс-главой района. Фото:

Власти провели служебную проверку сведений о назначении бывшего главы Аромашевского района Евгения Ковальчука на должность начальника райотдела Госохотдепартамента без проведения конкурса. В ответе (имеется в распоряжении URA.RU, — прим. ред.) указано, что конкурс не проводился.

«По результатам служебной проверки установлено, что конкурс не проводится ввиду отсутствия в Госохотдепартаменте данной должности в штате», — значится в ответе заместителя губернатора Тюменской области Ларисы Теплоуховой.

В документе приводятся данные, что экс-глава Аромашевского района Евгений Ковальчук в 2020 году являлся учредителем ООО «Илинейское». Одновременно он состоял в трудовых отношениях с государственным учреждением «Тюменское управление лесами».

В 2017 году Евгений Ковальчук ушел в отставку с поста главы района, после заявлений в полицию об изъятии земельного участка инвалида Ивана Плюснина.

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Власти провели служебную проверку сведений о назначении бывшего главы Аромашевского района Евгения Ковальчука на должность начальника райотдела Госохотдепартамента без проведения конкурса. В ответе (имеется в распоряжении URA.RU, — прим. ред.) указано, что конкурс не проводился. «По результатам служебной проверки установлено, что конкурс не проводится ввиду отсутствия в Госохотдепартаменте данной должности в штате», — значится в ответе заместителя губернатора Тюменской области Ларисы Теплоуховой. В документе приводятся данные, что экс-глава Аромашевского района Евгений Ковальчук в 2020 году являлся учредителем ООО «Илинейское». Одновременно он состоял в трудовых отношениях с государственным учреждением «Тюменское управление лесами». В 2017 году Евгений Ковальчук ушел в отставку с поста главы района, после заявлений в полицию об изъятии земельного участка инвалида Ивана Плюснина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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