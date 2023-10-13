RT: главная защитница Навального сбежала из РФ после задержания его адвокатов

13 октября 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Ранее Алексей Навальный получил 19 лет колонии особого режима Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Основная защитница Алексея Навального Ольга Михайлова экстренно уехала из России. Это произошло после задержания трех ее коллег, пишет RT со ссылкой на источник. «Ольга Михайлова сбежала из России за границу. Это произошло накануне задержания сегодня утром троих ее коллег — адвокатов Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева», — передает RT в своем telegram-канале. Отмечается, что три адвоката подозреваются в участии в экстремистском сообществе. По закону, им грозит максимум два года тюрьмы. К тому же источник RT заявил, что «Михайлова слила всех своих подельников». После этого она улетела за рубеж. При этом основная защитница Навального отказывается отвечать на телефонные звонки. Навальный находится в колонии уже 2,5 года. Уголовные дела против него связаны с «Ив Роше» и ФБК (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен).

Основная защитница Алексея Навального Ольга Михайлова экстренно уехала из России. Это произошло после задержания трех ее коллег, пишет RT со ссылкой на источник. «Ольга Михайлова сбежала из России за границу. Это произошло накануне задержания сегодня утром троих ее коллег — адвокатов Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева», — передает RT в своем telegram-канале. Отмечается, что три адвоката подозреваются в участии в экстремистском сообществе. По закону, им грозит максимум два года тюрьмы. К тому же источник RT заявил, что «Михайлова слила всех своих подельников». После этого она улетела за рубеж. При этом основная защитница Навального отказывается отвечать на телефонные звонки. Навальный находится в колонии уже 2,5 года. Уголовные дела против него связаны с «Ив Роше» и ФБК (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен).