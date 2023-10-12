Тюменцы начали скупать алкоголь у самогонщиков

Жители Тюмени стали чаще покупать самопальный алкоголь у самогонщиков

13 октября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Тюменские самогонщики находят клиентов в закрытых telegram-каналах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На фоне роста цен на крепкий алкоголь жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, тюменские самогонщики рекламируют свою продукцию в закрытых telegram-каналах. «Стоимость крепкого алкоголя у самогонщиков ниже на 200 — 300 рублей, чем в алкомаркетах. Покупают его люди на своей страх и риск. Продавцы, конечно, уверяют, что качество напитков якобы высокое. Но на деле употребление таких настоек может негативно сказаться на здоровье потребителей», — отметил собеседник агентства. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области на фоне колебаний курса валют и новых тарифов на импорт алкоголя подорожали крепкие напитки: водка и коньяк.

На фоне роста цен на крепкий алкоголь жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, тюменские самогонщики рекламируют свою продукцию в закрытых telegram-каналах. «Стоимость крепкого алкоголя у самогонщиков ниже на 200 — 300 рублей, чем в алкомаркетах. Покупают его люди на своей страх и риск. Продавцы, конечно, уверяют, что качество напитков якобы высокое. Но на деле употребление таких настоек может негативно сказаться на здоровье потребителей», — отметил собеседник агентства. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области на фоне колебаний курса валют и новых тарифов на импорт алкоголя подорожали крепкие напитки: водка и коньяк.