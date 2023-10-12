12 октября 2023

Тюменцы начали скупать алкоголь у самогонщиков

Жители Тюмени стали чаще покупать самопальный алкоголь у самогонщиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
Тюменские самогонщики находят клиентов в закрытых telegram-каналах Фото:

На фоне роста цен на крепкий алкоголь жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, тюменские самогонщики рекламируют свою продукцию в закрытых telegram-каналах.

«Стоимость крепкого алкоголя у самогонщиков ниже на 200 — 300 рублей, чем в алкомаркетах. Покупают его люди на своей страх и риск. Продавцы, конечно, уверяют, что качество напитков якобы высокое. Но на деле употребление таких настоек может негативно сказаться на здоровье потребителей», — отметил собеседник агентства.

В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области на фоне колебаний курса валют и новых тарифов на импорт алкоголя подорожали крепкие напитки: водка и коньяк.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фоне роста цен на крепкий алкоголь жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, тюменские самогонщики рекламируют свою продукцию в закрытых telegram-каналах. «Стоимость крепкого алкоголя у самогонщиков ниже на 200 — 300 рублей, чем в алкомаркетах. Покупают его люди на своей страх и риск. Продавцы, конечно, уверяют, что качество напитков якобы высокое. Но на деле употребление таких настоек может негативно сказаться на здоровье потребителей», — отметил собеседник агентства. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области на фоне колебаний курса валют и новых тарифов на импорт алкоголя подорожали крепкие напитки: водка и коньяк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...