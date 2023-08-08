В Тюмени вырастут цены на импортный алкоголь

09 августа 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

По словам тюменского предпринимателя, итоговая цена на алкоголь в тюменских заведениях будет зависеть от поставщиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за колебаний курса валют и новых тарифов на импорт в Тюмени подорожает алкоголь. Об этом заявила ресторатор Ирина Щепелина. «Мы мониторим цены каждую неделю. Ожидается увеличение стоимости на импортный алкоголь по двум причинам. Первая — повышение пошлины на ввоз импортного алкоголя. Вторая — рост евро. Вслед за этим и наши поставщики будут поднимать цены», — рассказала Ирина Щепелина. Предприниматель добавляет, что пока рано говорить о конкретных процентных изменениях. По ее словам, итоговая цена будет зависеть от поставщиков. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в тюменских магазинах подорожало разливное пиво. В среднем цена за литр напитка выросла до 150 рублей. УФАС по Тюменской области сообщило, что не контролирует рост стоимости разливного пива, поскольку цены на это вид товара по закону не подлежат государственному регулированию.

Из-за колебаний курса валют и новых тарифов на импорт в Тюмени подорожает алкоголь. Об этом заявила ресторатор Ирина Щепелина. «Мы мониторим цены каждую неделю. Ожидается увеличение стоимости на импортный алкоголь по двум причинам. Первая — повышение пошлины на ввоз импортного алкоголя. Вторая — рост евро. Вслед за этим и наши поставщики будут поднимать цены», — рассказала Ирина Щепелина. Предприниматель добавляет, что пока рано говорить о конкретных процентных изменениях. По ее словам, итоговая цена будет зависеть от поставщиков. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в тюменских магазинах подорожало разливное пиво. В среднем цена за литр напитка выросла до 150 рублей. УФАС по Тюменской области сообщило, что не контролирует рост стоимости разливного пива, поскольку цены на это вид товара по закону не подлежат государственному регулированию.