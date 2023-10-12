12 октября 2023

В Сургуте из-за дефицита импортной вакцины умирают домашние животные

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи закупают вакцину по параллельному импорту Фото:

В Сургуте из-за дефицита американской вакцины от чумы и парвовирусного энтерита умирают домашние животные. Об этом URA.RU сообщили специалисты из ветеринарной клиники «Зооветцентр».

«Препараты завозятся по параллельному импорту в силу того, что идет активное импортозамещение, и, видимо, кто-то решил, что мы можем все производить, в том числе и вакцину. Нам не дают сертификат на их провоз. Мы находим возможность и завозим их сами из-за отсутствия рабочих вакцин. Сейчас идет по городу волна смертей животных, так как русские и чешские вакцины пробивает. А точнее, животное умирает от тех заболеваний, от которых прививается. Вакцины, которые есть, просто не работают. Нам щенков и собак приходится в крематорий отдавать чуть ли не каждый день, и это огромная проблема», — сообщили в клинике.

По словам медиков, вопрос с вакциной нужно решать как можно быстрей, иначе это обернется большими жертвами среди животных. «Сейчас основное вирусное заболевание — это парвовирусный энтерит. Это эпидемия просто. И еще чума, в том числе в нервно-паралитической форме и даже у вакцинированных ранее собак российской вакциной», — добавили в клинике.

Ранее URA.RU сообщало, что в зоомагазинах ХМАО закончилось самое популярное импортное лакомство для собак. Продукция пользовалась популярностью среди покупателей и использовалась для чистки зубов животных, но после введения западных санкций ее перестали поставлять.

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В Сургуте из-за дефицита американской вакцины от чумы и парвовирусного энтерита умирают домашние животные. Об этом URA.RU сообщили специалисты из ветеринарной клиники «Зооветцентр». «Препараты завозятся по параллельному импорту в силу того, что идет активное импортозамещение, и, видимо, кто-то решил, что мы можем все производить, в том числе и вакцину. Нам не дают сертификат на их провоз. Мы находим возможность и завозим их сами из-за отсутствия рабочих вакцин. Сейчас идет по городу волна смертей животных, так как русские и чешские вакцины пробивает. А точнее, животное умирает от тех заболеваний, от которых прививается. Вакцины, которые есть, просто не работают. Нам щенков и собак приходится в крематорий отдавать чуть ли не каждый день, и это огромная проблема», — сообщили в клинике. По словам медиков, вопрос с вакциной нужно решать как можно быстрей, иначе это обернется большими жертвами среди животных. «Сейчас основное вирусное заболевание — это парвовирусный энтерит. Это эпидемия просто. И еще чума, в том числе в нервно-паралитической форме и даже у вакцинированных ранее собак российской вакциной», — добавили в клинике. Ранее URA.RU сообщало, что в зоомагазинах ХМАО закончилось самое популярное импортное лакомство для собак. Продукция пользовалась популярностью среди покупателей и использовалась для чистки зубов животных, но после введения западных санкций ее перестали поставлять.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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