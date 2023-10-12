В Сургуте из-за дефицита импортной вакцины умирают домашние животные

13 октября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Врачи закупают вакцину по параллельному импорту Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте из-за дефицита американской вакцины от чумы и парвовирусного энтерита умирают домашние животные. Об этом URA.RU сообщили специалисты из ветеринарной клиники «Зооветцентр». «Препараты завозятся по параллельному импорту в силу того, что идет активное импортозамещение, и, видимо, кто-то решил, что мы можем все производить, в том числе и вакцину. Нам не дают сертификат на их провоз. Мы находим возможность и завозим их сами из-за отсутствия рабочих вакцин. Сейчас идет по городу волна смертей животных, так как русские и чешские вакцины пробивает. А точнее, животное умирает от тех заболеваний, от которых прививается. Вакцины, которые есть, просто не работают. Нам щенков и собак приходится в крематорий отдавать чуть ли не каждый день, и это огромная проблема», — сообщили в клинике. По словам медиков, вопрос с вакциной нужно решать как можно быстрей, иначе это обернется большими жертвами среди животных. «Сейчас основное вирусное заболевание — это парвовирусный энтерит. Это эпидемия просто. И еще чума, в том числе в нервно-паралитической форме и даже у вакцинированных ранее собак российской вакциной», — добавили в клинике. Ранее URA.RU сообщало, что в зоомагазинах ХМАО закончилось самое популярное импортное лакомство для собак. Продукция пользовалась популярностью среди покупателей и использовалась для чистки зубов животных, но после введения западных санкций ее перестали поставлять. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте из-за дефицита американской вакцины от чумы и парвовирусного энтерита умирают домашние животные. Об этом URA.RU сообщили специалисты из ветеринарной клиники «Зооветцентр». «Препараты завозятся по параллельному импорту в силу того, что идет активное импортозамещение, и, видимо, кто-то решил, что мы можем все производить, в том числе и вакцину. Нам не дают сертификат на их провоз. Мы находим возможность и завозим их сами из-за отсутствия рабочих вакцин. Сейчас идет по городу волна смертей животных, так как русские и чешские вакцины пробивает. А точнее, животное умирает от тех заболеваний, от которых прививается. Вакцины, которые есть, просто не работают. Нам щенков и собак приходится в крематорий отдавать чуть ли не каждый день, и это огромная проблема», — сообщили в клинике. По словам медиков, вопрос с вакциной нужно решать как можно быстрей, иначе это обернется большими жертвами среди животных. «Сейчас основное вирусное заболевание — это парвовирусный энтерит. Это эпидемия просто. И еще чума, в том числе в нервно-паралитической форме и даже у вакцинированных ранее собак российской вакциной», — добавили в клинике. Ранее URA.RU сообщало, что в зоомагазинах ХМАО закончилось самое популярное импортное лакомство для собак. Продукция пользовалась популярностью среди покупателей и использовалась для чистки зубов животных, но после введения западных санкций ее перестали поставлять.