В зоомагазинах ХМАО закончилось самое популярное лакомство для собак

В зоомагазинах ХМАО закончилось лакомство для собак Denta Stix от Pedigree

В зоомагазинах закончилось лакомство для собак Denta Stix от Pedigree Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В югорских зоомагазинах закончилось лакомство для собак Denta Stix, производителем которого является компания Pedigree. Продукция пользовалась популярностью среди покупателей и использовалась для чистки зубов животных. Об этом URA.RU рассказали представители торговых точек в Сургуте и Нижневартовске.

«Их нет уже в продаже», — прокомментировали журналисту агентства в магазине «Пес и кот» в Сургуте. По словам предпринимателей, в продаже были только остатки, а само лакомство перестали ввозить в страну на протяжении нескольких месяцев. Агентство направило запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

При этом в магазинах уточняют, что в продаже имеются аналоги лакомства. «Denta Stix от Pedigree больше не въезжает в Россию (они были заграничные). Есть аналоги от фирмы Titbit», — прокомментировали журналисту агентства в магазине «Зверье мое» в Нижневартовске.

Ранее URA.RU рассказывало, что американская компания Mars, которая выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba приостановила деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.