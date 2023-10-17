Челябинцы нашли дешевую замену телевизорам с большой диагональю

На замену телевизорам с большой диагональю челябинцы стали чаще покупать видеопроекторы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Челябинска нашли доступную по цене замену телевизорам с большой диагональю. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Price.ru», в городе за год на 98% возросли продажи домашних видеопроекторов.

«Онлайн-спрос на домашние видеопроекторы за год в Челябинске увеличился на 98%. В среднем сегмент проекторов стал востребован на 39% больше», — отметили URA.RU в интернет-сервисе.

Значительный прирост наблюдался также в выборке проекторов для кинотеатра (плюс 94%), возросли продажи мини-проекторов (рост на 48%), портативных проекторов (плюс 19%). Часто потребителей стали интересовать лазерные проекторы (увеличение продаж на 11%). Также челябинцы покупали экраны для проекторов (плюс 11%). Одновременно с ростом покупок домашней техники челябинцы реже стали ходить в кинотеатры.

«Падение выручки кинотеатров региона в сравнении с доковидным периодом составило примерно 50%. Откат был более глубоким — доходил до 70%, но за последний год 20% зрителей в кинотеатры вернулось», — оценил для URA.RU владелец нескольких кинотеатров в Челябинской области Сергей Мунтян.

Отчасти кинопроекторы могли заменить челябинцам подходы в кино. Гендиректор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин обратил внимание на то, что объемы смотрения контента в онлайн-кинотеатрах увеличивается год от года. В о же время эксперт не готов напрямую связывать этот рост со снижением популярности визитов в традиционные кинотеатры. Бырдин отметил, что смотрение в обоих случаях имеет разные цели для аудитории. Как URA.RU сказал Мунтян, основной группой населения, кто ходит в кино, выступает молодежь. Для большинства зрителей посещение офлайн-площадок является формой социальной активности. На фоне других она обеспечивает более доступный формат проведения свободного времени.