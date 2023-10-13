Пермский полицейский попался на взятке в 800 тысяч

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Взятку сотруднику полиции дал член преступного сообщества Фото:

Полицейского из Перми осудили за получение взятки в размере 800 тысяч рублей. преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ по Пермскому краю.

«Установлено, что в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года обвиняемый получил от сотрудника организованной преступной группы взятку за за предоставление информации о планируемых правоохранительными органами оперативно-профилактических мероприятиях по пресечению незаконной игорной деятельности в Перми. В начале февраля 2023 года сотрудник правоохранительных органов был задержан», — рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Судья Мотовилихинского районного суда Антон Долматов признал пермяка виновным и отправил его в колонию строгого режима на семь лет. Также осужденный должен будет выплатить штраф в размере 1,6 млн рублей.

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Полицейского из Перми осудили за получение взятки в размере 800 тысяч рублей. преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ по Пермскому краю. «Установлено, что в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года обвиняемый получил от сотрудника организованной преступной группы взятку за за предоставление информации о планируемых правоохранительными органами оперативно-профилактических мероприятиях по пресечению незаконной игорной деятельности в Перми. В начале февраля 2023 года сотрудник правоохранительных органов был задержан», — рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. Судья Мотовилихинского районного суда Антон Долматов признал пермяка виновным и отправил его в колонию строгого режима на семь лет. Также осужденный должен будет выплатить штраф в размере 1,6 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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