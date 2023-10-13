Пермский полицейский попался на взятке в 800 тысяч

Полицейского из Перми осудили за получение взятки в размере 800 тысяч рублей. преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ по Пермскому краю.
«Установлено, что в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года обвиняемый получил от сотрудника организованной преступной группы взятку за за предоставление информации о планируемых правоохранительными органами оперативно-профилактических мероприятиях по пресечению незаконной игорной деятельности в Перми. В начале февраля 2023 года сотрудник правоохранительных органов был задержан», — рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
Судья Мотовилихинского районного суда Антон Долматов признал пермяка виновным и отправил его в колонию строгого режима на семь лет. Также осужденный должен будет выплатить штраф в размере 1,6 млн рублей.
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