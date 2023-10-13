ФСБ задержала чиновника, отвечающего за обеспечение работы мировых судей

Евгения Кузнецова после отправили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали замруководителя ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Евгения Кузнецова. По данным источника URA.RU в силовых структурах, чиновнику вменяют статью о получении взятки.

«В отношении Кузнецова в региональном СКР возбуждено уголовное дело по п. „п“ ч. 5 ст. 290 УК РФ („Получение взтки“). Сегодня его отправили в СИЗО сроком на два месяца, то есть до 12 декабря 2023 года», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Кузнецов получал деньги от одного из коммерсантов, чья фирма занимается ремонтом зданий судов. За эти деньги он помогал ему с заключением контрактов и приемкой работ. Точная сумма взяток пока неизвестна. Сейчас следствие выясняет, от кого именно чиновник получал деньги.

«Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» создан в 2018 году при Главном управлении юстиции региона. В пресс-службе управления на звонок URA.RU не ответили. Агентство связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Получить оперативный комментарий от пресс-службы региональной ФСБ не удалось.