В Пермском крае опасные преступники просят освободить их из колоний

Чусовской городской суд рассматривает ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае осужденные, отбывающие наказания, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, подали ходатайства об условно-досрочном освобождении. Это выяснил корреспондент URA.RU, ознакомившийся с картотекой Чусовского городского суда, куда поступили ходатайства. Так, среди тех, кто претендует на освобождение, значится Нахид Захидов, осужденный в 2014 году к 10 годам 11 месяцам 20 дням лишения свободы. Наказание преступник отбывает в ИК-37 в Чусовском округе.

«Лицо, в отношении которого поступил материал: Захидов Нахид Боюкага оглы. Предмет представления, ходатайства, жалобы: об условно-досрочном освобождении от лишения свободы (ч.1 ст. 79 УК РФ, п. 4 ст. 397 УПК РФ)», — говорится в картотеке суда. В 2014 году Ульяновский областной суд признал Захидова виновным в совершении трех преступлений: убийстве двух и более лиц (п. «а,ж» ч.2 ст. 105 УК РФ), незаконном сбыте огнестрельного оружия (ч.2 ст. 222 УК РФ) и угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ).

На условно-досрочное освобождение претендует также Роберт Галиев, осужденный за разбой (ч.2 ст. 162 УК РФ) и грабеж (ч.2 ст. 161 УК РФ). Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии №10. Еще ряд ходатайств на освобождение по УДО, поступили от лиц, осужденных за менее тяжкие преступления.

Также один из осужденных за особо тяжкие преступления, Сергей Живых, обратился в суд с ходатайством о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. На сайте Чусовского горсуда сообщается, что Живых приговорен к 22 годам 11 месяцам лишения свободы. В 2008 году он был признан виновным в разбое и убийстве.