Путин раскрыл, когда миротворцы РФ покинут Карабах

Путин: миротворцы РФ находятся в Нагорном Карабахе до 2025 года
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Путин заявил, что миротворцы РФ будут находиться в Карабахе до 2025 года Фото:
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Нагорный Карабах прекращает существование

Президент России Владимир Путин рассказал, что миротворцы РФ покинут территорию Нагорного Карабаха в 2025 году. Об этом он рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ.

«Формально российские миротворцы в Карабахе находятся до ноября 2025 года, будем решать этот вопрос», — заявил Путин на трансляции.

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Президент России Владимир Путин рассказал, что миротворцы РФ покинут территорию Нагорного Карабаха в 2025 году. Об этом он рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ. «Формально российские миротворцы в Карабахе находятся до ноября 2025 года, будем решать этот вопрос», — заявил Путин на трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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