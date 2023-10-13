Путин раскрыл, когда миротворцы РФ покинут Карабах

Путин заявил, что миротворцы РФ будут находиться в Карабахе до 2025 года
новость из сюжетаНагорный Карабах прекращает существование
Президент России Владимир Путин рассказал, что миротворцы РФ покинут территорию Нагорного Карабаха в 2025 году. Об этом он рассказал на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ.
«Формально российские миротворцы в Карабахе находятся до ноября 2025 года, будем решать этот вопрос», — заявил Путин на
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!