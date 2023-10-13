Пермские приставы защитят себя от нашествия тараканов и крыс

Пермские отделы судебных приставов обработают от насекомых и грызунов
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская крыса. Екатеринбург, грызун, антисанитария, улица, крыса
Обрабатывать помещения от насекомых и грызунов необходимо ежемесячно Фото:

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по обработке помещений региональных отделов ведомства от насекомых и грызунов. На эти цели запланированы траты более чем на 160 тысяч рублей.

«Проведение комплекса санитарно-профилактических мероприятий по истреблению бытовых насекомых и грызунов. Сроки оказания услуг — с 1 марта по 30 ноября 2024 года. Проведение дератизации и дезинсекции должно проводиться ежемесячно. Начальная и максимальная цена контракта составляет 161,7 тысяч рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».

В документе уточняется, что регулярно обрабатывать от насекомых и грызунов необходимо 10 отделов ведомства, находящихся в Перми. Также в списке указаны 28 помещений, расположенных в Пермском крае.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по обработке помещений от грызунов и насекомых объявил пермский Верхне-Курьинский геронтологический центр. По условиям контракта в здании также необходимо проводить дезинфекцию для защиты от COVID-19.

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Главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по обработке помещений региональных отделов ведомства от насекомых и грызунов. На эти цели запланированы траты более чем на 160 тысяч рублей. «Проведение комплекса санитарно-профилактических мероприятий по истреблению бытовых насекомых и грызунов. Сроки оказания услуг — с 1 марта по 30 ноября 2024 года. Проведение дератизации и дезинсекции должно проводиться ежемесячно. Начальная и максимальная цена контракта составляет 161,7 тысяч рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что регулярно обрабатывать от насекомых и грызунов необходимо 10 отделов ведомства, находящихся в Перми. Также в списке указаны 28 помещений, расположенных в Пермском крае. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по обработке помещений от грызунов и насекомых объявил пермский Верхне-Курьинский геронтологический центр. По условиям контракта в здании также необходимо проводить дезинфекцию для защиты от COVID-19.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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