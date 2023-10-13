Пермские приставы защитят себя от нашествия тараканов и крыс

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю объявило конкурс на оказание услуг по обработке помещений региональных отделов ведомства от насекомых и грызунов. На эти цели запланированы траты более чем на 160 тысяч рублей.
«Проведение комплекса санитарно-профилактических мероприятий по истреблению бытовых насекомых и грызунов. Сроки оказания услуг — с 1 марта по 30 ноября 2024 года. Проведение дератизации и дезинсекции должно проводиться ежемесячно. Начальная и максимальная цена контракта составляет 161,7 тысяч рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».
В документе уточняется, что регулярно обрабатывать от насекомых и грызунов необходимо 10 отделов ведомства, находящихся в Перми. Также в списке указаны 28 помещений, расположенных в Пермском крае.
Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по обработке помещений от грызунов и насекомых объявил пермский Верхне-Курьинский геронтологический центр. По условиям контракта в здании также необходимо проводить дезинфекцию для защиты от COVID-19.
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