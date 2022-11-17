В Перми скандальный дом престарелых защитят от тараканов и крыс

18 ноября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Также в помещениях центра будут проводить обработки от COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU Верхне-Курьинский геронтологический центр в Перми, в котором летом 2022 года разгорелся скандал с избиением пенсионерки, будут обрабатывать от грызунов и насекомых. Также в помещениях учреждения проведут обработку от коронавирусной инфекции. Сейчас в центре ищут исполнителей данных услуг через аукцион по двум лотам, размещенным в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Оказание услуг по проведению санитарно-эпидемических мероприятий — дератизация, дезинсекция. Оказание услуг по заключительной дезинфекции аэрозольным способом помещений, с целью предотвращения распространения COVID-19. Исполнитель при оказании услуг должен использовать только разрешенные препараты, прошедшие регистрацию и имеющие сертификат соответствия», — говорится в техзаданиях к госзакупкам. В документах уточняется, что обработка проводится во всех помещениях учреждения, включая Верхне-Курьинский, Гайвинский, Култаевский и Светлогорский филиалы. Срок оказания услуг по дератизации и дезинсекции — с 1 января по 31 декабря 2023 года, услуг по обработке от коронавирусной инфекции — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что находящаяся в Верхне-Курьинском геронтологическом центре 85-летняя пенсионерка пожаловалась на применение к ней физической силы. После публикации агентства по данному случаю начали проверку пермские следователи, а итоговый доклад о ее результатах потребовал представить глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Позднее пенсионерка была госпитализирована с тахикардией в медучреждение, где скончалась.

Верхне-Курьинский геронтологический центр в Перми, в котором летом 2022 года разгорелся скандал с избиением пенсионерки, будут обрабатывать от грызунов и насекомых. Также в помещениях учреждения проведут обработку от коронавирусной инфекции. Сейчас в центре ищут исполнителей данных услуг через аукцион по двум лотам, размещенным в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Оказание услуг по проведению санитарно-эпидемических мероприятий — дератизация, дезинсекция. Оказание услуг по заключительной дезинфекции аэрозольным способом помещений, с целью предотвращения распространения COVID-19. Исполнитель при оказании услуг должен использовать только разрешенные препараты, прошедшие регистрацию и имеющие сертификат соответствия», — говорится в техзаданиях к госзакупкам. В документах уточняется, что обработка проводится во всех помещениях учреждения, включая Верхне-Курьинский, Гайвинский, Култаевский и Светлогорский филиалы. Срок оказания услуг по дератизации и дезинсекции — с 1 января по 31 декабря 2023 года, услуг по обработке от коронавирусной инфекции — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что находящаяся в Верхне-Курьинском геронтологическом центре 85-летняя пенсионерка пожаловалась на применение к ней физической силы. После публикации агентства по данному случаю начали проверку пермские следователи, а итоговый доклад о ее результатах потребовал представить глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Позднее пенсионерка была госпитализирована с тахикардией в медучреждение, где скончалась.