12 октября 2023

Главврач курганской больницы запретил медикам разговаривать с прокурорами

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медик, санобработка, средства защиты, обработка помещения
В Шадринской ЦРБ медикам запретили давать комментарии по телефону (фото из архива) Фото:

В Курганской области исполняющий обязанности главврача Шадринской центральной районной больницы (ЦРБ) Дмитрий Клюш запретил подчиненным давать комментарии и пояснения представителям надзорных органов, депутатам и СМИ по телефону. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения.

«Клюш запретил сотрудникам больницы давать какие-либо комментарии и пояснения по запросам и без таковых представителям контролирующих и надзорных органов, в числе которых Роспотребнадзор, Росздравнадзор, прокуратура, а также СМИ и депутатам по телефону. При возникновении вопросов у звонящих нужно просить их направить в адрес администрации больницы официальный запрос», — сообщил источник.

В департаменте здравоохранения на запрос URA.RU ответили, что и. о. главного врача Шадринской ЦРБ Дмитрий Клюш проинформировал, что учреждение отвечает только на официальные запросы в соответствии с действующим законодательством. Сотрудники медицинской организации не уполномочены давать комментарии от имени медицинской организации.

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В Курганской области исполняющий обязанности главврача Шадринской центральной районной больницы (ЦРБ) Дмитрий Клюш запретил подчиненным давать комментарии и пояснения представителям надзорных органов, депутатам и СМИ по телефону. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. «Клюш запретил сотрудникам больницы давать какие-либо комментарии и пояснения по запросам и без таковых представителям контролирующих и надзорных органов, в числе которых Роспотребнадзор, Росздравнадзор, прокуратура, а также СМИ и депутатам по телефону. При возникновении вопросов у звонящих нужно просить их направить в адрес администрации больницы официальный запрос», — сообщил источник. В департаменте здравоохранения на запрос URA.RU ответили, что и. о. главного врача Шадринской ЦРБ Дмитрий Клюш проинформировал, что учреждение отвечает только на официальные запросы в соответствии с действующим законодательством. Сотрудники медицинской организации не уполномочены давать комментарии от имени медицинской организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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