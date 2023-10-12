Главврач курганской больницы запретил медикам разговаривать с прокурорами

13 октября 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

В Шадринской ЦРБ медикам запретили давать комментарии по телефону (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области исполняющий обязанности главврача Шадринской центральной районной больницы (ЦРБ) Дмитрий Клюш запретил подчиненным давать комментарии и пояснения представителям надзорных органов, депутатам и СМИ по телефону. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. «Клюш запретил сотрудникам больницы давать какие-либо комментарии и пояснения по запросам и без таковых представителям контролирующих и надзорных органов, в числе которых Роспотребнадзор, Росздравнадзор, прокуратура, а также СМИ и депутатам по телефону. При возникновении вопросов у звонящих нужно просить их направить в адрес администрации больницы официальный запрос», — сообщил источник. В департаменте здравоохранения на запрос URA.RU ответили, что и. о. главного врача Шадринской ЦРБ Дмитрий Клюш проинформировал, что учреждение отвечает только на официальные запросы в соответствии с действующим законодательством. Сотрудники медицинской организации не уполномочены давать комментарии от имени медицинской организации.

В Курганской области исполняющий обязанности главврача Шадринской центральной районной больницы (ЦРБ) Дмитрий Клюш запретил подчиненным давать комментарии и пояснения представителям надзорных органов, депутатам и СМИ по телефону. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения. «Клюш запретил сотрудникам больницы давать какие-либо комментарии и пояснения по запросам и без таковых представителям контролирующих и надзорных органов, в числе которых Роспотребнадзор, Росздравнадзор, прокуратура, а также СМИ и депутатам по телефону. При возникновении вопросов у звонящих нужно просить их направить в адрес администрации больницы официальный запрос», — сообщил источник. В департаменте здравоохранения на запрос URA.RU ответили, что и. о. главного врача Шадринской ЦРБ Дмитрий Клюш проинформировал, что учреждение отвечает только на официальные запросы в соответствии с действующим законодательством. Сотрудники медицинской организации не уполномочены давать комментарии от имени медицинской организации.