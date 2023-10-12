12 октября 2023

В ЯНАО посетители обновленной лыжной базы будут ждать транспорт в тепле

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, теплая остановка, остановочный павильон, остановка автобусная
Тепло на остановочных комплексах запустят в ближайшее время Фото:

В Салехарде (ЯНАО) возле лыжной базы, капитальный ремонт которой был завершен в текущем году, установлено три новых остановочных комплекса. Об этом мэр города Алексей Титовский сообщил в соцсети.

«Продолжаем установку теплых остановочных комплексов. Три появились у лыжной базы: две возле спортучреждения и одна на повороте в аэропорт. На самой лыжной базе завершили капитальный ремонт в здании», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

Подключение тепла на остановках будет произведено в ближайшее время. На лыжной базе была проведена замена коммуникаций, окон, дверей, обновлена кровля, пол и утеплены стены. Также было завершено благоустройство прилегающей территории: установлено дополнительной освещение и заасфальтирована площадка. Спортсмены смогут вернуться в обновленное здание к началу зимы, когда будет завезена новая мебель.

Ранее в Салехарде (ЯНАО) были открыты все теплые остановочные пункты. Всего в городе установлено 33 комплекса. Отопление в них будет запущено после существенных похолоданий.

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В Салехарде (ЯНАО) возле лыжной базы, капитальный ремонт которой был завершен в текущем году, установлено три новых остановочных комплекса. Об этом мэр города Алексей Титовский сообщил в соцсети. «Продолжаем установку теплых остановочных комплексов. Три появились у лыжной базы: две возле спортучреждения и одна на повороте в аэропорт. На самой лыжной базе завершили капитальный ремонт в здании», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. Подключение тепла на остановках будет произведено в ближайшее время. На лыжной базе была проведена замена коммуникаций, окон, дверей, обновлена кровля, пол и утеплены стены. Также было завершено благоустройство прилегающей территории: установлено дополнительной освещение и заасфальтирована площадка. Спортсмены смогут вернуться в обновленное здание к началу зимы, когда будет завезена новая мебель. Ранее в Салехарде (ЯНАО) были открыты все теплые остановочные пункты. Всего в городе установлено 33 комплекса. Отопление в них будет запущено после существенных похолоданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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