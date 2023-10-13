Шумков приказал наградить знаком отличия двух курганских матерей

Знак отличия вручают многодетным матерям
В Курганской области знаком отличия «Материнская слава» наградят двух многодетных матерей. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Вадима Шумкова.
«Постановляю: наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ III степени за рождение и достойное воспитание пяти детей. Награды удостоены Раиля Мусина и Наталья Мешкова», — указано в документе.
Ранее знаком отличия «Материнская слава» II степени была удостоена Людмила Матяш за рождение и воспитание восьми детей. Знаки III степени вручили Соиме Ахмедовой, Марине Глазыриной, Рузалии Жунусовой и другим за рождение и воспитание пяти детей.
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