13 октября 2023
12 октября 2023

Шумков приказал наградить знаком отличия двух курганских матерей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская администрация, мэрия. Челябинск, семья, мать, дети, многодетная мать
Знак отличия вручают многодетным матерям Фото:

В Курганской области знаком отличия «Материнская слава» наградят двух многодетных матерей. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Вадима Шумкова.

«Постановляю: наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ III степени за рождение и достойное воспитание пяти детей. Награды удостоены Раиля Мусина и Наталья Мешкова», — указано в документе.

Ранее знаком отличия «Материнская слава» II степени была удостоена Людмила Матяш за рождение и воспитание восьми детей. Знаки III степени вручили Соиме Ахмедовой, Марине Глазыриной, Рузалии Жунусовой и другим за рождение и воспитание пяти детей.

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В Курганской области знаком отличия «Материнская слава» наградят двух многодетных матерей. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Вадима Шумкова. «Постановляю: наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ III степени за рождение и достойное воспитание пяти детей. Награды удостоены Раиля Мусина и Наталья Мешкова», — указано в документе. Ранее знаком отличия «Материнская слава» II степени была удостоена Людмила Матяш за рождение и воспитание восьми детей. Знаки III степени вручили Соиме Ахмедовой, Марине Глазыриной, Рузалии Жунусовой и другим за рождение и воспитание пяти детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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