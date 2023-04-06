06 апреля 2023

Курганских матерей наградят знаком отличия

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День детей. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, Декрет
Знака отличия удостоены 10 матерей Фото:

Многодетным матерям Курганской области вручат знаки отличия «Материнская слава». Об этом говорится в постановлении губернатора Курганской области от 6 апреля.

«Наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ II степени Людмилу Матяш за рождение и достойное воспитание восьми детей. Знак отличия III степени за пятерых детей вручить Соиме Ахмедовой, Марине Глазыриной, Рузалии Жунусовой, Оксане Кезаревой, Татьяне Козловой, Наталье Пак, Марине Пятковой, Наталье Пупковой и Валерии Шалуненко», — говорится в постановлении.

Ранее URA.RU писало, что знаком отличия «Материнская слава» наградят восемь матерей из Курганской области. Губернатор региона Вадим Шумков назвал материнство «великим даром» и отметил, что воспитание ребенка — это непростая задача.

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Многодетным матерям Курганской области вручат знаки отличия «Материнская слава». Об этом говорится в постановлении губернатора Курганской области от 6 апреля. «Наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ II степени Людмилу Матяш за рождение и достойное воспитание восьми детей. Знак отличия III степени за пятерых детей вручить Соиме Ахмедовой, Марине Глазыриной, Рузалии Жунусовой, Оксане Кезаревой, Татьяне Козловой, Наталье Пак, Марине Пятковой, Наталье Пупковой и Валерии Шалуненко», — говорится в постановлении. Ранее URA.RU писало, что знаком отличия «Материнская слава» наградят восемь матерей из Курганской области. Губернатор региона Вадим Шумков назвал материнство «великим даром» и отметил, что воспитание ребенка — это непростая задача.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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