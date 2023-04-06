Курганских матерей наградят знаком отличия

07 апреля 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Знака отличия удостоены 10 матерей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетным матерям Курганской области вручат знаки отличия «Материнская слава». Об этом говорится в постановлении губернатора Курганской области от 6 апреля. «Наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ II степени Людмилу Матяш за рождение и достойное воспитание восьми детей. Знак отличия III степени за пятерых детей вручить Соиме Ахмедовой, Марине Глазыриной, Рузалии Жунусовой, Оксане Кезаревой, Татьяне Козловой, Наталье Пак, Марине Пятковой, Наталье Пупковой и Валерии Шалуненко», — говорится в постановлении. Ранее URA.RU писало, что знаком отличия «Материнская слава» наградят восемь матерей из Курганской области. Губернатор региона Вадим Шумков назвал материнство «великим даром» и отметил, что воспитание ребенка — это непростая задача.

Многодетным матерям Курганской области вручат знаки отличия «Материнская слава». Об этом говорится в постановлении губернатора Курганской области от 6 апреля. «Наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ II степени Людмилу Матяш за рождение и достойное воспитание восьми детей. Знак отличия III степени за пятерых детей вручить Соиме Ахмедовой, Марине Глазыриной, Рузалии Жунусовой, Оксане Кезаревой, Татьяне Козловой, Наталье Пак, Марине Пятковой, Наталье Пупковой и Валерии Шалуненко», — говорится в постановлении. Ранее URA.RU писало, что знаком отличия «Материнская слава» наградят восемь матерей из Курганской области. Губернатор региона Вадим Шумков назвал материнство «великим даром» и отметил, что воспитание ребенка — это непростая задача.