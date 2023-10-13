Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по войне на Ближнем Востоке

В России подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН для решения конфликта между Израилем и сектором Газа. В нем озвучен призыв немедленно прекратить огонь и освободить заложников.
«Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе, где осуждает насилие против мирных граждан и акты терроризма. Кроме того, она призывает к немедленному прекращению огня и призывает освободить заложников», — пишет telegram-канал РИА Новости.
В документе РФ призывает к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня», а такэе осуждает акты насилия и терроризма. Также в тексте резолюции указана просьба не устраивать препятствия к распространению гуманитарной помощи и создать условия для эвакуации жителей.
Ранее стало известно, что Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и Палестиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Президент выступил за мирные переговоры, которые остановят кровопролитие. Также Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан России из Израиля и Палестины в любой момент, пишет телеканал 360.
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