Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по войне на Ближнем Востоке

14 октября 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Россия требует остановить кровопролитие Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В России подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН для решения конфликта между Израилем и сектором Газа. В нем озвучен призыв немедленно прекратить огонь и освободить заложников. «Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе, где осуждает насилие против мирных граждан и акты терроризма. Кроме того, она призывает к немедленному прекращению огня и призывает освободить заложников», — пишет telegram-канал РИА Новости. В документе РФ призывает к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня», а такэе осуждает акты насилия и терроризма. Также в тексте резолюции указана просьба не устраивать препятствия к распространению гуманитарной помощи и создать условия для эвакуации жителей. Ранее стало известно, что Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и Палестиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Президент выступил за мирные переговоры, которые остановят кровопролитие. Также Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан России из Израиля и Палестины в любой момент, пишет телеканал 360.

В России подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН для решения конфликта между Израилем и сектором Газа. В нем озвучен призыв немедленно прекратить огонь и освободить заложников. «Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе, где осуждает насилие против мирных граждан и акты терроризма. Кроме того, она призывает к немедленному прекращению огня и призывает освободить заложников», — пишет telegram-канал РИА Новости. В документе РФ призывает к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня», а такэе осуждает акты насилия и терроризма. Также в тексте резолюции указана просьба не устраивать препятствия к распространению гуманитарной помощи и создать условия для эвакуации жителей. Ранее стало известно, что Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и Палестиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Президент выступил за мирные переговоры, которые остановят кровопролитие. Также Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан России из Израиля и Палестины в любой момент, пишет телеканал 360.