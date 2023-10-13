13 октября 2023

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по войне на Ближнем Востоке

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Россия требует остановить кровопролитие Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В России подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН для решения конфликта между Израилем и сектором Газа. В нем озвучен призыв немедленно прекратить огонь и освободить заложников.

«Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе, где осуждает насилие против мирных граждан и акты терроризма. Кроме того, она призывает к немедленному прекращению огня и призывает освободить заложников», — пишет telegram-канал РИА Новости.

В документе РФ призывает к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня», а такэе осуждает акты насилия и терроризма. Также в тексте резолюции указана просьба не устраивать препятствия к распространению гуманитарной помощи и создать условия для эвакуации жителей.

Ранее стало известно, что Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и Палестиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Президент выступил за мирные переговоры, которые остановят кровопролитие. Также Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан России из Израиля и Палестины в любой момент, пишет телеканал 360.

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В России подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН для решения конфликта между Израилем и сектором Газа. В нем озвучен призыв немедленно прекратить огонь и освободить заложников. «Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе, где осуждает насилие против мирных граждан и акты терроризма. Кроме того, она призывает к немедленному прекращению огня и призывает освободить заложников», — пишет telegram-канал РИА Новости. В документе РФ призывает к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня», а такэе осуждает акты насилия и терроризма. Также в тексте резолюции указана просьба не устраивать препятствия к распространению гуманитарной помощи и создать условия для эвакуации жителей. Ранее стало известно, что Россия готова стать посредником в переговорах между Израилем и Палестиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Президент выступил за мирные переговоры, которые остановят кровопролитие. Также Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан России из Израиля и Палестины в любой момент, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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