В Тюмени появится путепровод, соединяющий районы на разных берегах Туры

Путепровод свяжет микрорайон ДОК и заречную часть города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени планируется строительство путепровода через реку Тура, соединяющего микрорайон ДОК с заречной частью города. Мэр Руслан Кухарук сообщил, что вопрос прорабатывается совместно с правительством региона, а разработкой проектной документации на улицу, которая выйдет к этой транспортной развязке, занимается компания «Брусника».

«Новые жилые комплексы становятся точками развития, и один из таких примеров — преображение заречной части, где ООО „Брусника“ осуществляет комплексную застройку. Совместно с правительством Тюменской области прорабатываем вопрос создания новых транспортных узлов, один из них — путепровод через реку Туру, который соединит заречную часть города с жилым районом ДОК. Компания „Брусника“ разрабатывает проектную документацию на улицу, которая выйдет к этой транспортной развязке», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Вопрос обсуждался на совещании с исполнительным директором филиала ООО «Брусника» в Тюмени Виктором Корчагиным. Также затронут план развития территории в границах улиц Холодильной — Котовского — Минской — Республики. Здесь предлагается создать прогулочные зоны и сделать объекты, которые бы рассказывали об истории города.

Ранее сообщалось, что в Тюмени открытие трехуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы планируют уже в 2023 году. Строительство ведется с опережением графика. Развязка разгрузит дороги, а также свяжет части города.