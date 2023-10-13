13 октября 2023

Израиль ударил по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Удар стал ответом на нарушение воздушного пространства Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Вооруженные силы Израиля ударили по шиитской группировке «Хезболла» на юге Ливана. Об этом рассказала армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической цели „Хезболла“ на юге Ливана», — говорится в сообщении пресс-службы, цитату приводит ТАСС. Удар по группировке стал ответом на проникновение неопознанных летающих объектов на территорию Израиля, а также на обстрел беспилотника страны.

Война в Израиле началась 7 октября. В конфликте уже участвует ливанская «Хезболла» и Сирия. Президент Башар Асад поддержал Палестину в и заявил о готовности помочь палестинцам противостоять Израилю. URA.RU рассказало, почему Ливан воюет с Тель-Авивом.

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Вооруженные силы Израиля ударили по шиитской группировке «Хезболла» на юге Ливана. Об этом рассказала армейская пресс-служба. «Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической цели „Хезболла“ на юге Ливана», — говорится в сообщении пресс-службы, цитату приводит ТАСС. Удар по группировке стал ответом на проникновение неопознанных летающих объектов на территорию Израиля, а также на обстрел беспилотника страны. Война в Израиле началась 7 октября. В конфликте уже участвует ливанская «Хезболла» и Сирия. Президент Башар Асад поддержал Палестину в и заявил о готовности помочь палестинцам противостоять Израилю. URA.RU рассказало, почему Ливан воюет с Тель-Авивом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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