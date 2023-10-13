Израиль ударил по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

14 октября 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

Удар стал ответом на нарушение воздушного пространства Израиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вооруженные силы Израиля ударили по шиитской группировке «Хезболла» на юге Ливана. Об этом рассказала армейская пресс-служба. «Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической цели „Хезболла“ на юге Ливана», — говорится в сообщении пресс-службы, цитату приводит ТАСС. Удар по группировке стал ответом на проникновение неопознанных летающих объектов на территорию Израиля, а также на обстрел беспилотника страны. Война в Израиле началась 7 октября. В конфликте уже участвует ливанская «Хезболла» и Сирия. Президент Башар Асад поддержал Палестину в и заявил о готовности помочь палестинцам противостоять Израилю. URA.RU рассказало, почему Ливан воюет с Тель-Авивом.

Вооруженные силы Израиля ударили по шиитской группировке «Хезболла» на юге Ливана. Об этом рассказала армейская пресс-служба. «Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической цели „Хезболла“ на юге Ливана», — говорится в сообщении пресс-службы, цитату приводит ТАСС. Удар по группировке стал ответом на проникновение неопознанных летающих объектов на территорию Израиля, а также на обстрел беспилотника страны. Война в Израиле началась 7 октября. В конфликте уже участвует ливанская «Хезболла» и Сирия. Президент Башар Асад поддержал Палестину в и заявил о готовности помочь палестинцам противостоять Израилю. URA.RU рассказало, почему Ливан воюет с Тель-Авивом.