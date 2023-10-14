Экс-президент Польши: стране грозит гражданская война

В Польше может начаться гражданская война из-за парламентских выборов. Об этом заявил экс-президент страны Лех Валенса. По его словам, поляки могут применить оружие в конфликте.
«Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве», — сообщил Валенса в беседе с французским журналом Point. Он выразил опасения, что жители Польши могут применить оружие.
По словам Валенса, ситуация в стране серьезная. Он отметил, что «такой бунт» может произойти не только в Польше.
Ранее генерал польской армии Петр Пытель сообщил, что правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Парламентские выборы пройдут в стране 15 октября. По данным опросам среди поляков, на ближайших выборах в парламент может победить партия «Конфедерация», передает телеканал 360.
В Польше может начаться гражданская война из-за парламентских выборов. Об этом заявил экс-президент страны Лех Валенса. По его словам, поляки могут применить оружие в конфликте. «Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве», — сообщил Валенса в беседе с французским журналом Point. Он выразил опасения, что жители Польши могут применить оружие. По словам Валенса, ситуация в стране серьезная. Он отметил, что «такой бунт» может произойти не только в Польше. Ранее генерал польской армии Петр Пытель сообщил, что правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Парламентские выборы пройдут в стране 15 октября. По данным опросам среди поляков, на ближайших выборах в парламент может победить партия «Конфедерация», передает телеканал 360.