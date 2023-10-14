Экс-президент Польши: стране грозит гражданская война

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Лех Валенса сообщил, что жители Польши могут применить оружие из-за начала гражданской войны Фото:

В Польше может начаться гражданская война из-за парламентских выборов. Об этом заявил экс-президент страны Лех Валенса. По его словам, поляки могут применить оружие в конфликте.

«Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве», — сообщил Валенса в беседе с французским журналом Point. Он выразил опасения, что жители Польши могут применить оружие.

По словам Валенса, ситуация в стране серьезная. Он отметил, что «такой бунт» может произойти не только в Польше.

Ранее генерал польской армии Петр Пытель сообщил, что правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Парламентские выборы пройдут в стране 15 октября. По данным опросам среди поляков, на ближайших выборах в парламент может победить партия «Конфедерация», передает телеканал 360.

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В Польше может начаться гражданская война из-за парламентских выборов. Об этом заявил экс-президент страны Лех Валенса. По его словам, поляки могут применить оружие в конфликте. «Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве», — сообщил Валенса в беседе с французским журналом Point. Он выразил опасения, что жители Польши могут применить оружие. По словам Валенса, ситуация в стране серьезная. Он отметил, что «такой бунт» может произойти не только в Польше. Ранее генерал польской армии Петр Пытель сообщил, что правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Парламентские выборы пройдут в стране 15 октября. По данным опросам среди поляков, на ближайших выборах в парламент может победить партия «Конфедерация», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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