Экс-президент Польши: стране грозит гражданская война

14 октября 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Лех Валенса сообщил, что жители Польши могут применить оружие из-за начала гражданской войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Польше может начаться гражданская война из-за парламентских выборов. Об этом заявил экс-президент страны Лех Валенса. По его словам, поляки могут применить оружие в конфликте. «Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве», — сообщил Валенса в беседе с французским журналом Point. Он выразил опасения, что жители Польши могут применить оружие. По словам Валенса, ситуация в стране серьезная. Он отметил, что «такой бунт» может произойти не только в Польше. Ранее генерал польской армии Петр Пытель сообщил, что правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Парламентские выборы пройдут в стране 15 октября. По данным опросам среди поляков, на ближайших выборах в парламент может победить партия «Конфедерация», передает телеканал 360.

В Польше может начаться гражданская война из-за парламентских выборов. Об этом заявил экс-президент страны Лех Валенса. По его словам, поляки могут применить оружие в конфликте. «Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве», — сообщил Валенса в беседе с французским журналом Point. Он выразил опасения, что жители Польши могут применить оружие. По словам Валенса, ситуация в стране серьезная. Он отметил, что «такой бунт» может произойти не только в Польше. Ранее генерал польской армии Петр Пытель сообщил, что правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Парламентские выборы пройдут в стране 15 октября. По данным опросам среди поляков, на ближайших выборах в парламент может победить партия «Конфедерация», передает телеканал 360.