Правящая партия Польши готова силой взять власть, если проиграет на выборах

14 октября 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

Армия Польши допустила захват власти в случае поражения на выборах правящей партии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Об этом рассказал генерал польской армии Петр Пытель. «Кажется, что генерал Анджейчак (бывший начальник Генштаба) не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае ее поражения на выборах. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать с политического уровня», — заявил Пытель изданию Wyborcza . Генерал отметил, что об этой ситуации много говорят в армии. Также Пытель отметил напряженную обстановку на границе с Беларусью. Ранее URA.RU сообщало о смене военного руководства в Польше в связи с «ракетным инцидентом», который произошел в ноябре 2022 года. В отставку ушли начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский.

Правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Об этом рассказал генерал польской армии Петр Пытель. «Кажется, что генерал Анджейчак (бывший начальник Генштаба) не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае ее поражения на выборах. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать с политического уровня», — заявил Пытель изданию Wyborcza. Генерал отметил, что об этой ситуации много говорят в армии. Также Пытель отметил напряженную обстановку на границе с Беларусью. Ранее URA.RU сообщало о смене военного руководства в Польше в связи с «ракетным инцидентом», который произошел в ноябре 2022 года. В отставку ушли начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский.