13 октября 2023

Правящая партия Польши готова силой взять власть, если проиграет на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия Польши допустила захват власти в случае поражения на выборах правящей партии Фото:

Правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Об этом рассказал генерал польской армии Петр Пытель.

«Кажется, что генерал Анджейчак (бывший начальник Генштаба) не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае ее поражения на выборах. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать с политического уровня», — заявил Пытель изданию Wyborcza.

Генерал отметил, что об этой ситуации много говорят в армии. Также Пытель отметил напряженную обстановку на границе с Беларусью.

Ранее URA.RU сообщало о смене военного руководства в Польше в связи с «ракетным инцидентом», который произошел в ноябре 2022 года. В отставку ушли начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский.

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Правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Об этом рассказал генерал польской армии Петр Пытель. «Кажется, что генерал Анджейчак (бывший начальник Генштаба) не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае ее поражения на выборах. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать с политического уровня», — заявил Пытель изданию Wyborcza. Генерал отметил, что об этой ситуации много говорят в армии. Также Пытель отметил напряженную обстановку на границе с Беларусью. Ранее URA.RU сообщало о смене военного руководства в Польше в связи с «ракетным инцидентом», который произошел в ноябре 2022 года. В отставку ушли начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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