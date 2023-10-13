Правящая партия Польши готова силой взять власть, если проиграет на выборах

Правящая партия Польши рассматривает силовой захват власти в случае поражения на выборах. Об этом рассказал генерал польской армии Петр Пытель.
«Кажется, что генерал Анджейчак (бывший начальник Генштаба) не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае ее поражения на выборах. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать с политического уровня», — заявил Пытель изданию
Генерал отметил, что об этой ситуации много говорят в армии. Также Пытель отметил напряженную обстановку на границе с Беларусью.
Ранее URA.RU сообщало о смене военного руководства в Польше в связи с «ракетным инцидентом», который произошел в ноябре 2022 года. В отставку ушли начальник генерального штаба Раймунд Анджейчак и оперативный командующий видами Вооруженных сил Томаш Пиотровский.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.