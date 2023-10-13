В Екатеринбурге силовики объявили розыск 13-летней девочки. Фото

14 октября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

На розыск пропавшей ориентирован личный состав полиции Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю Анну Шкуркину, которая 13 октября ушла из дома и не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группа УМВД. «Анна Шкуркина 2010 года рождения накануне ушла из дома по адресу: улица Колмогорова и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы разыскиваемой: рост 155-156 сантиметров, светлые волосы, среднее телосложение. На момент пропажи была одета в темно-синие штаны, черную куртку и ботинки, а также розовую шапку. При себе у девочки был школьный рюкзак темного цвета», — сказано в сообщении. На розыск ребенка ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Сообщить информацию о местонахождении девочки можно по телефонам: +7 (343) 356-42-11 либо 02. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю Анну Шкуркину, которая 13 октября ушла из дома и не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группа УМВД. «Анна Шкуркина 2010 года рождения накануне ушла из дома по адресу: улица Колмогорова и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы разыскиваемой: рост 155-156 сантиметров, светлые волосы, среднее телосложение. На момент пропажи была одета в темно-синие штаны, черную куртку и ботинки, а также розовую шапку. При себе у девочки был школьный рюкзак темного цвета», — сказано в сообщении. На розыск ребенка ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Сообщить информацию о местонахождении девочки можно по телефонам: +7 (343) 356-42-11 либо 02.