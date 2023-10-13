13 октября 2023

В Екатеринбурге силовики объявили розыск 13-летней девочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция
На розыск пропавшей ориентирован личный состав полиции Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю Анну Шкуркину, которая 13 октября ушла из дома и не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группа УМВД.

«Анна Шкуркина 2010 года рождения накануне ушла из дома по адресу: улица Колмогорова и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы разыскиваемой: рост 155-156 сантиметров, светлые волосы, среднее телосложение. На момент пропажи была одета в темно-синие штаны, черную куртку и ботинки, а также розовую шапку. При себе у девочки был школьный рюкзак темного цвета», — сказано в сообщении.

На розыск ребенка ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Сообщить информацию о местонахождении девочки можно по телефонам: +7 (343) 356-42-11 либо 02.

Фото:

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В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю Анну Шкуркину, которая 13 октября ушла из дома и не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группа УМВД. «Анна Шкуркина 2010 года рождения накануне ушла из дома по адресу: улица Колмогорова и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы разыскиваемой: рост 155-156 сантиметров, светлые волосы, среднее телосложение. На момент пропажи была одета в темно-синие штаны, черную куртку и ботинки, а также розовую шапку. При себе у девочки был школьный рюкзак темного цвета», — сказано в сообщении. На розыск ребенка ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Сообщить информацию о местонахождении девочки можно по телефонам: +7 (343) 356-42-11 либо 02.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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