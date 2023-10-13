13 октября 2023

В Челябинске появилась самая большая в Европе площадка для мотоциклистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , мотоцикл, шоу, мотошоу, праздник
На площадке провели тренировки по контраварийной подготовке мотоциклистов Фото:

В Челябинске на спортивном комплексе «Трасса 74» появился спортивный объект мирового масштаба для заездов мотоджимхана. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале.

«В городе открыта самая большая в России и Европе специализированная площадка для заездов мотоджимхана (спортивное испытание, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование — прим. URA.RU). Размер тренировочного поля — 1.1 га», — отметили в пресс-службе мэрии.

На одной из площадок автокомплекса по адресу Северный Луч, 2д, уложен специальный асфальт с повышенным содержанием битума. Здесь могут проводиться соревнования всех уровней, в том числе мировые турниры. По словам директора авто спорткомплекса «Трасса 74» Сергея Ефимова, на площадке уже прошли 16 общегородских тренировок и более 100 индивидуальных занятий по контраварийной подготовке мотоциклистов.

В Челябинске к 2027 году планируют построить автомобильный город. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту горадминистрации Максим Клещевников. Автокомплекс возводят по адресу Северный Луч, 2д, где расположена «Трасса 74». Он будет включать в себя несколько спортивных трасс, гостиницы, кафе, кинотеатр под открытым небом.

Размер новой площадки около 1,1 га
Размер новой площадки около 1,1 га

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В Челябинске на спортивном комплексе «Трасса 74» появился спортивный объект мирового масштаба для заездов мотоджимхана. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале. «В городе открыта самая большая в России и Европе специализированная площадка для заездов мотоджимхана (спортивное испытание, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование — прим. URA.RU). Размер тренировочного поля — 1.1 га», — отметили в пресс-службе мэрии. На одной из площадок автокомплекса по адресу Северный Луч, 2д, уложен специальный асфальт с повышенным содержанием битума. Здесь могут проводиться соревнования всех уровней, в том числе мировые турниры. По словам директора авто спорткомплекса «Трасса 74» Сергея Ефимова, на площадке уже прошли 16 общегородских тренировок и более 100 индивидуальных занятий по контраварийной подготовке мотоциклистов. В Челябинске к 2027 году планируют построить автомобильный город. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту горадминистрации Максим Клещевников. Автокомплекс возводят по адресу Северный Луч, 2д, где расположена «Трасса 74». Он будет включать в себя несколько спортивных трасс, гостиницы, кафе, кинотеатр под открытым небом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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