В Челябинске появилась самая большая в Европе площадка для мотоциклистов. Фото

14 октября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

На площадке провели тренировки по контраварийной подготовке мотоциклистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на спортивном комплексе «Трасса 74» появился спортивный объект мирового масштаба для заездов мотоджимхана. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале. «В городе открыта самая большая в России и Европе специализированная площадка для заездов мотоджимхана (спортивное испытание, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование — прим. URA.RU). Размер тренировочного поля — 1.1 га», — отметили в пресс-службе мэрии. На одной из площадок автокомплекса по адресу Северный Луч, 2д, уложен специальный асфальт с повышенным содержанием битума. Здесь могут проводиться соревнования всех уровней, в том числе мировые турниры. По словам директора авто спорткомплекса «Трасса 74» Сергея Ефимова, на площадке уже прошли 16 общегородских тренировок и более 100 индивидуальных занятий по контраварийной подготовке мотоциклистов. В Челябинске к 2027 году планируют построить автомобильный город. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту горадминистрации Максим Клещевников. Автокомплекс возводят по адресу Северный Луч, 2д, где расположена «Трасса 74». Он будет включать в себя несколько спортивных трасс, гостиницы, кафе, кинотеатр под открытым небом. Размер новой площадки около 1,1 га Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска

В Челябинске на спортивном комплексе «Трасса 74» появился спортивный объект мирового масштаба для заездов мотоджимхана. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в telegram-канале. «В городе открыта самая большая в России и Европе специализированная площадка для заездов мотоджимхана (спортивное испытание, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование — прим. URA.RU). Размер тренировочного поля — 1.1 га», — отметили в пресс-службе мэрии. На одной из площадок автокомплекса по адресу Северный Луч, 2д, уложен специальный асфальт с повышенным содержанием битума. Здесь могут проводиться соревнования всех уровней, в том числе мировые турниры. По словам директора авто спорткомплекса «Трасса 74» Сергея Ефимова, на площадке уже прошли 16 общегородских тренировок и более 100 индивидуальных занятий по контраварийной подготовке мотоциклистов. В Челябинске к 2027 году планируют построить автомобильный город. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре и спорту горадминистрации Максим Клещевников. Автокомплекс возводят по адресу Северный Луч, 2д, где расположена «Трасса 74». Он будет включать в себя несколько спортивных трасс, гостиницы, кафе, кинотеатр под открытым небом.