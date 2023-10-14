Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку

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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Ирина Волк сообщила, что Орлана Тувет была задержана на территории Южной Кореи Фото:

Гражданку РФ Орлану Тувет задержали в Южной Корее по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, обвиняемая находилась в международном розыске Интерпола. Ее депортировали в РФ после задержания.

«В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники транспортной полиции задержали прибывшую из республики Корея гражданку России Орлану Тувет», — заявила Волк. Ее слова приводит telegram-канал МВД. По словам представителя ведомства, девушка была в международном розыске по каналам Интерпола, ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

Волк подчеркнула, что Тувет задержали на территории республики Кореи. По ее словам, обвиняемую депортировали в Россию.

По данным МВД, в 2017 году Тувет работала бухгалтером-кассиром бюджетной организации. Отмечается, что она украла полмиллиона рублей, обманывая людей. Девушка скрылась за границей после возбуждения уголовного дела.

Ранее в Москве был задержан гражданин Великобритании, которого искал Интерпол за тяжкое преступление. В розыск обвиняемого объявили власти Мальты, передает телеканал 360.

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Гражданку РФ Орлану Тувет задержали в Южной Корее по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, обвиняемая находилась в международном розыске Интерпола. Ее депортировали в РФ после задержания. «В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники транспортной полиции задержали прибывшую из республики Корея гражданку России Орлану Тувет», — заявила Волк. Ее слова приводит telegram-канал МВД. По словам представителя ведомства, девушка была в международном розыске по каналам Интерпола, ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Волк подчеркнула, что Тувет задержали на территории республики Кореи. По ее словам, обвиняемую депортировали в Россию. По данным МВД, в 2017 году Тувет работала бухгалтером-кассиром бюджетной организации. Отмечается, что она украла полмиллиона рублей, обманывая людей. Девушка скрылась за границей после возбуждения уголовного дела. Ранее в Москве был задержан гражданин Великобритании, которого искал Интерпол за тяжкое преступление. В розыск обвиняемого объявили власти Мальты, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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