Южная Корея депортировала разыскиваемую Интерполом россиянку

Гражданку РФ Орлану Тувет задержали в Южной Корее по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, обвиняемая находилась в международном розыске Интерпола. Ее депортировали в РФ после задержания.
«В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники транспортной полиции задержали прибывшую из республики Корея гражданку России Орлану Тувет», — заявила Волк. Ее слова приводит telegram-канал МВД. По словам представителя ведомства, девушка была в международном розыске по каналам Интерпола, ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.
Волк подчеркнула, что Тувет задержали на территории республики Кореи. По ее словам, обвиняемую депортировали в Россию.
По данным МВД, в 2017 году Тувет работала бухгалтером-кассиром бюджетной организации. Отмечается, что она украла полмиллиона рублей, обманывая людей. Девушка скрылась за границей после возбуждения уголовного дела.
Ранее в Москве был задержан гражданин Великобритании, которого искал Интерпол за тяжкое преступление. В розыск обвиняемого объявили власти Мальты, передает телеканал 360.
Гражданку РФ Орлану Тувет задержали в Южной Корее по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, обвиняемая находилась в международном розыске Интерпола. Ее депортировали в РФ после задержания. «В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского сотрудники транспортной полиции задержали прибывшую из республики Корея гражданку России Орлану Тувет», — заявила Волк. Ее слова приводит telegram-канал МВД. По словам представителя ведомства, девушка была в международном розыске по каналам Интерпола, ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Волк подчеркнула, что Тувет задержали на территории республики Кореи. По ее словам, обвиняемую депортировали в Россию. По данным МВД, в 2017 году Тувет работала бухгалтером-кассиром бюджетной организации. Отмечается, что она украла полмиллиона рублей, обманывая людей. Девушка скрылась за границей после возбуждения уголовного дела. Ранее в Москве был задержан гражданин Великобритании, которого искал Интерпол за тяжкое преступление. В розыск обвиняемого объявили власти Мальты, передает телеканал 360.