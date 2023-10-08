Shot: менеджер Wildberries украла у компании 4 млн рублей

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Руководство компании три месяца не замечало воровства Фото:

Менеджер Wildberries из Подмосковья Анастасия К. придумала мошенническую схему, с помощью которой украла товар более чем на 4 млн рублей. Руководство компании три месяца не замечало воровства со стороны своего сотрудника.

«В городе Дмитрове Анастасия К. устроилась на должность менеджера. Женщина начала с левых аккаунтов заказывать компьютерную технику, дорогие украшения. Руководство три месяца ничего не замечало», — пишет telegram-канале Shot.

Когда заказы стали приходили на пункт выдачи, менеджер оформляла отказы и забирала товары. С июня по сентябрь она сумела украсть заказов на 4,4 млн рублей.

Когда обман вскрылся, вызвали полицию. Выяснилось, что 37-летняя дама ранее имела судимость за мошенничество. Сейчас ее грозит до десяти лет колонии.

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Менеджер Wildberries из Подмосковья Анастасия К. придумала мошенническую схему, с помощью которой украла товар более чем на 4 млн рублей. Руководство компании три месяца не замечало воровства со стороны своего сотрудника. «В городе Дмитрове Анастасия К. устроилась на должность менеджера. Женщина начала с левых аккаунтов заказывать компьютерную технику, дорогие украшения. Руководство три месяца ничего не замечало», — пишет telegram-канале Shot. Когда заказы стали приходили на пункт выдачи, менеджер оформляла отказы и забирала товары. С июня по сентябрь она сумела украсть заказов на 4,4 млн рублей. Когда обман вскрылся, вызвали полицию. Выяснилось, что 37-летняя дама ранее имела судимость за мошенничество. Сейчас ее грозит до десяти лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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