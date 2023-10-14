Уволили секретаря МИД Польши, требовавшего Зеленского извиниться за Волынскую резню

Требовавший извинений от Зеленского пресс-секретарь МИД Польши был уволен

14 октября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Польше уволили пресс-секретаря МИД Польши Лукаш Ясина Фото: IMAGO/Andreas Franke Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, требовавшего ранее извинений от президента Украины Владимира Зеленского за уничтожение украинскими повстанцами польского населения Волыни во Вторую мировую войну, уволили. Об этом сообщили в польском МИД. «Из-за ложной информации о степени подготовки МИД к организации выборов за рубежом, предоставленной пресс-секретарем МИД, господин Лукаш Ясина был немедленно уволен со своей должности», — говорится в сообщении. Его текст приводит польское издание Kresy.pl. После выступления, в котором польский политик выражался о Зеленском, его на время отстранили от должности, он долго был в отпуске. Решение об его увольнении приняли после того, как Ясина перед запланированными в стране 15 октября парламентскими выборами сообщил, что за территорией Польши будут избирательные комиссии, которые вовремя не считают голоса. Ранее Лукаш Ясина заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за Волынскую резню. События шли в 1942—1943 годах. Украинская повстанческая армия «Организация украинских националистов» (ОУН — экстремистская организация, запрещена в РФ) массово уничтожала этническое польское гражданское население. Ответные действия со стороны Польши последовали с конца лета 1943 года и привели к большим потерям среди гражданского населения Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, требовавшего ранее извинений от президента Украины Владимира Зеленского за уничтожение украинскими повстанцами польского населения Волыни во Вторую мировую войну, уволили. Об этом сообщили в польском МИД. «Из-за ложной информации о степени подготовки МИД к организации выборов за рубежом, предоставленной пресс-секретарем МИД, господин Лукаш Ясина был немедленно уволен со своей должности», — говорится в сообщении. Его текст приводит польское издание Kresy.pl. После выступления, в котором польский политик выражался о Зеленском, его на время отстранили от должности, он долго был в отпуске. Решение об его увольнении приняли после того, как Ясина перед запланированными в стране 15 октября парламентскими выборами сообщил, что за территорией Польши будут избирательные комиссии, которые вовремя не считают голоса. Ранее Лукаш Ясина заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за Волынскую резню. События шли в 1942—1943 годах. Украинская повстанческая армия «Организация украинских националистов» (ОУН — экстремистская организация, запрещена в РФ) массово уничтожала этническое польское гражданское население. Ответные действия со стороны Польши последовали с конца лета 1943 года и привели к большим потерям среди гражданского населения Украины.