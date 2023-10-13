Трассу Сургут-Салехард перекроют из-за крана, который опрокинулся в кювет

Участок трассы будет закрыт 15 октября с 10:00 до 13:00
На участке трассы Сургут-Салехард 15 октября с 10:00 до 13:00 перекроют движение. В Единой дежурно-диспетчерской службе Пуровского района сообщили, что в это время там будут проводиться работы по подъему автокрана из кювета.
«В связи с проведением работ по подъему автокрана из кювета на автодороге Сургут-Салехард будет перекрыто движение автотранспорта», — передает сообщение диспетчерской службы телеканал «Луч». Участок трассы будет закрыт 15 октября с 10:00 до 13:00.
ЧП произошло на 569-м километре трассы. Движение ограничат на участке в 15 километрах от Пуровска в сторону Коротчаево.
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