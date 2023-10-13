13 октября 2023
12 октября 2023

Трассу Сургут-Салехард перекроют из-за крана, который опрокинулся в кювет

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , трасса, дорога, дорожный конус
Участок трассы будет закрыт 15 октября с 10:00 до 13:00 Фото:

На участке трассы Сургут-Салехард 15 октября с 10:00 до 13:00 перекроют движение. В Единой дежурно-диспетчерской службе Пуровского района сообщили, что в это время там будут проводиться работы по подъему автокрана из кювета.

«В связи с проведением работ по подъему автокрана из кювета на автодороге Сургут-Салехард будет перекрыто движение автотранспорта», — передает сообщение диспетчерской службы телеканал «Луч». Участок трассы будет закрыт 15 октября с 10:00 до 13:00.

ЧП произошло на 569-м километре трассы. Движение ограничат на участке в 15 километрах от Пуровска в сторону Коротчаево.

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На участке трассы Сургут-Салехард 15 октября с 10:00 до 13:00 перекроют движение. В Единой дежурно-диспетчерской службе Пуровского района сообщили, что в это время там будут проводиться работы по подъему автокрана из кювета. «В связи с проведением работ по подъему автокрана из кювета на автодороге Сургут-Салехард будет перекрыто движение автотранспорта», — передает сообщение диспетчерской службы телеканал «Луч». Участок трассы будет закрыт 15 октября с 10:00 до 13:00. ЧП произошло на 569-м километре трассы. Движение ограничат на участке в 15 километрах от Пуровска в сторону Коротчаево.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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