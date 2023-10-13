13 октября 2023

Пьяные екатеринбуржцы устроили драку из-за оскорбления 14-летней девочки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рокеры. Челябинск., драка
Силовики занялись проверкой по факту происшествия Фото:

В Екатеринбурге на улице Билимбаевской пьяные мужчины оскорбили 14-летнюю девочку. После чего другая группа мужчин заступилась за несовершеннолетнюю, что привело к массовой драке. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

«Пьяные мужчины вышли из пивного магазина и начали оскорблять 14-летнюю девочку, которая ждала свою старшую сестру. За нее начали заступаться другие мужчины и завязалась драка. Мужчины чуть ли не снесли маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского МВД. Там отметили, что сообщение по данному происшествию зарегистрировано в ОП №10 Железнодорожного района. Участковые начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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В Екатеринбурге на улице Билимбаевской пьяные мужчины оскорбили 14-летнюю девочку. После чего другая группа мужчин заступилась за несовершеннолетнюю, что привело к массовой драке. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «Пьяные мужчины вышли из пивного магазина и начали оскорблять 14-летнюю девочку, которая ждала свою старшую сестру. За нее начали заступаться другие мужчины и завязалась драка. Мужчины чуть ли не снесли маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского МВД. Там отметили, что сообщение по данному происшествию зарегистрировано в ОП №10 Железнодорожного района. Участковые начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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