Пьяные екатеринбуржцы устроили драку из-за оскорбления 14-летней девочки. Видео

14 октября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Силовики занялись проверкой по факту происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Билимбаевской пьяные мужчины оскорбили 14-летнюю девочку. После чего другая группа мужчин заступилась за несовершеннолетнюю, что привело к массовой драке. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «Пьяные мужчины вышли из пивного магазина и начали оскорблять 14-летнюю девочку, которая ждала свою старшую сестру. За нее начали заступаться другие мужчины и завязалась драка. Мужчины чуть ли не снесли маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского МВД. Там отметили, что сообщение по данному происшествию зарегистрировано в ОП №10 Железнодорожного района. Участковые начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В Екатеринбурге на улице Билимбаевской пьяные мужчины оскорбили 14-летнюю девочку. После чего другая группа мужчин заступилась за несовершеннолетнюю, что привело к массовой драке. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «Пьяные мужчины вышли из пивного магазина и начали оскорблять 14-летнюю девочку, которая ждала свою старшую сестру. За нее начали заступаться другие мужчины и завязалась драка. Мужчины чуть ли не снесли маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского МВД. Там отметили, что сообщение по данному происшествию зарегистрировано в ОП №10 Железнодорожного района. Участковые начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.