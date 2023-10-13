В Екатеринбурге на улице Билимбаевской пьяные мужчины оскорбили 14-летнюю девочку. После чего другая группа мужчин заступилась за несовершеннолетнюю, что привело к массовой драке. Об этом рассказали очевидцы происшествия.
«Пьяные мужчины вышли из пивного магазина и начали оскорблять 14-летнюю девочку, которая ждала свою старшую сестру. За нее начали заступаться другие мужчины и завязалась драка. Мужчины чуть ли не снесли маленькую девочку, которая выходила из магазина со своим отцом», — передает слова очевидца telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городского МВД. Там отметили, что сообщение по данному происшествию зарегистрировано в ОП №10 Железнодорожного района. Участковые начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.