Пермская альпинистка упала в расщелину в Непале

Альпинистка Надежда Оленева пропала без вести в горах Непала
Пермячка Надежда Оленева пропала без вести 14 октября утром в Непале. Она упала в расщелину горы Дхаулагири. Об этом сообщило издание The Himalayan Times.
«Надежда Оленева упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров. Предпринимаются усилия по ее поиску», —
По данным издания, три альпиниста из России пытались совершить восхождение на Дхаулагири. Они поднимались без помощи со стороны базового лагеря.
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