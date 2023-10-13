Пермская альпинистка упала в расщелину в Непале

14 октября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Альпинистка Надежда Оленева пропала без вести в горах Непала Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Пермячка Надежда Оленева пропала без вести 14 октября утром в Непале. Она упала в расщелину горы Дхаулагири. Об этом сообщило издание The Himalayan Times. «Надежда Оленева упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров. Предпринимаются усилия по ее поиску», — передает издание со ссылкой на источники. По данным издания, три альпиниста из России пытались совершить восхождение на Дхаулагири. Они поднимались без помощи со стороны базового лагеря.

Пермячка Надежда Оленева пропала без вести 14 октября утром в Непале. Она упала в расщелину горы Дхаулагири. Об этом сообщило издание The Himalayan Times. «Надежда Оленева упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров. Предпринимаются усилия по ее поиску», — передает издание со ссылкой на источники. По данным издания, три альпиниста из России пытались совершить восхождение на Дхаулагири. Они поднимались без помощи со стороны базового лагеря.