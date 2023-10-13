13 октября 2023

Пермская альпинистка упала в расщелину в Непале

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Природа Алтая. Алтай, лето, природа, ледник, горы, алтай
Альпинистка Надежда Оленева пропала без вести в горах Непала Фото:

Пермячка Надежда Оленева пропала без вести 14 октября утром в Непале. Она упала в расщелину горы Дхаулагири. Об этом сообщило издание The Himalayan Times.

«Надежда Оленева упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров. Предпринимаются усилия по ее поиску», — передает издание со ссылкой на источники.

По данным издания, три альпиниста из России пытались совершить восхождение на Дхаулагири. Они поднимались без помощи со стороны базового лагеря.

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Пермячка Надежда Оленева пропала без вести 14 октября утром в Непале. Она упала в расщелину горы Дхаулагири. Об этом сообщило издание The Himalayan Times. «Надежда Оленева упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров. Предпринимаются усилия по ее поиску», — передает издание со ссылкой на источники. По данным издания, три альпиниста из России пытались совершить восхождение на Дхаулагири. Они поднимались без помощи со стороны базового лагеря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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