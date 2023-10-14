ЦАХАЛ наносит удары по территории Сирии 15 октября 2023 в 00:51 Размер текста - 17 + ЦАХАЛ зафиксировал удары со стороны Сирии (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) ведет артиллерийский огонь по территории Сирии. Удары наносятся в ответ на обстрел по израильских позициям. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. «Вслед за первоначальными сообщениями по поводу сирен в населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма артиллерия Армии обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по источнику стрельбы в Сирии. В сторону израильской территории были запущены две ракеты, которые упали на открытой местности», — сообщили в telegram-канале израильских военных . Ранее ЦАХАЛ нанес удары по территории Ливана в ответ на минометный огонь в сторону Израиля. Израильские военные зафиксировали около 30 выстрелов. ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) ведет артиллерийский огонь по территории Сирии. Удары наносятся в ответ на обстрел по израильских позициям. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. «Вслед за первоначальными сообщениями по поводу сирен в населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма артиллерия Армии обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по источнику стрельбы в Сирии. В сторону израильской территории были запущены две ракеты, которые упали на открытой местности», — сообщили в telegram-канале израильских военных. Ранее ЦАХАЛ нанес удары по территории Ливана в ответ на минометный огонь в сторону Израиля. Израильские военные зафиксировали около 30 выстрелов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям