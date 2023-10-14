14 октября 2023

ЦАХАЛ наносит удары по территории Сирии

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, флаг израиля, тель-авив, старый яффо
ЦАХАЛ зафиксировал удары со стороны Сирии (фото из архива) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) ведет артиллерийский огонь по территории Сирии. Удары наносятся в ответ на обстрел по израильских позициям. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Вслед за первоначальными сообщениями по поводу сирен в населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма артиллерия Армии обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по источнику стрельбы в Сирии. В сторону израильской территории были запущены две ракеты, которые упали на открытой местности», — сообщили в telegram-канале израильских военных.

Ранее ЦАХАЛ нанес удары по территории Ливана в ответ на минометный огонь в сторону Израиля. Израильские военные зафиксировали около 30 выстрелов.

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ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) ведет артиллерийский огонь по территории Сирии. Удары наносятся в ответ на обстрел по израильских позициям. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. «Вслед за первоначальными сообщениями по поводу сирен в населенных пунктах Авней-Эйтан и Альма артиллерия Армии обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по источнику стрельбы в Сирии. В сторону израильской территории были запущены две ракеты, которые упали на открытой местности», — сообщили в telegram-канале израильских военных. Ранее ЦАХАЛ нанес удары по территории Ливана в ответ на минометный огонь в сторону Израиля. Израильские военные зафиксировали около 30 выстрелов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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