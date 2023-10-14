14 октября 2023

Постпред Израиля в ООН разорвал отношения с координатором по Ближнему Востоку

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Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Отношения прерваны до публичного осуждения иранского режима Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о разрыве связей со специальным координатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом. Это будет продолжаться до тех пор, пока Веннесланд публично не осудит иранский режим.

«Я официально объявляю о разрыве своих связей с Веннесландом до тех пор, пока он публично не осудит иранский режим», — написал Эрдан в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что Израиль не желает признавать легитимность Ирана.

Кроме того, в своем последнем сообщении политик призвал Веннесланда «смыть с рук кровь израильских детей» после его рукопожатия с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. В ООН официально поддержали сторону координатора, отметив, что он трудится над поставками гуманитарной помощи, освобождением заложников и предотвращает рост конфликта.

Ранее армия Израиля заявила, что в ходе готовящейся масштабной наземной операции в секторе Газа планирует продвинуться вглубь территории, чтобы захватить руководителей ХАМАС, пишет телеканал 360. Иранские власти направили Израилю послание, в котором подчеркнули, что не желают дальнейшего обострения конфликта между движением ХАМАС и еврейским государством. При этом они отметили, что им придется вмешаться, если израильская военная операция в секторе Газа начнет наступление.

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Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о разрыве связей со специальным координатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом. Это будет продолжаться до тех пор, пока Веннесланд публично не осудит иранский режим. «Я официально объявляю о разрыве своих связей с Веннесландом до тех пор, пока он публично не осудит иранский режим», — написал Эрдан в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что Израиль не желает признавать легитимность Ирана. Кроме того, в своем последнем сообщении политик призвал Веннесланда «смыть с рук кровь израильских детей» после его рукопожатия с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. В ООН официально поддержали сторону координатора, отметив, что он трудится над поставками гуманитарной помощи, освобождением заложников и предотвращает рост конфликта. Ранее армия Израиля заявила, что в ходе готовящейся масштабной наземной операции в секторе Газа планирует продвинуться вглубь территории, чтобы захватить руководителей ХАМАС, пишет телеканал 360. Иранские власти направили Израилю послание, в котором подчеркнули, что не желают дальнейшего обострения конфликта между движением ХАМАС и еврейским государством. При этом они отметили, что им придется вмешаться, если израильская военная операция в секторе Газа начнет наступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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