Постпред Израиля в ООН разорвал отношения с координатором по Ближнему Востоку

15 октября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Отношения прерваны до публичного осуждения иранского режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о разрыве связей со специальным координатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом. Это будет продолжаться до тех пор, пока Веннесланд публично не осудит иранский режим. «Я официально объявляю о разрыве своих связей с Веннесландом до тех пор, пока он публично не осудит иранский режим», — написал Эрдан в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что Израиль не желает признавать легитимность Ирана. Кроме того, в своем последнем сообщении политик призвал Веннесланда «смыть с рук кровь израильских детей» после его рукопожатия с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. В ООН официально поддержали сторону координатора, отметив, что он трудится над поставками гуманитарной помощи, освобождением заложников и предотвращает рост конфликта. Ранее армия Израиля заявила, что в ходе готовящейся масштабной наземной операции в секторе Газа планирует продвинуться вглубь территории, чтобы захватить руководителей ХАМАС, пишет телеканал 360. Иранские власти направили Израилю послание, в котором подчеркнули, что не желают дальнейшего обострения конфликта между движением ХАМАС и еврейским государством. При этом они отметили, что им придется вмешаться, если израильская военная операция в секторе Газа начнет наступление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил о разрыве связей со специальным координатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом. Это будет продолжаться до тех пор, пока Веннесланд публично не осудит иранский режим. «Я официально объявляю о разрыве своих связей с Веннесландом до тех пор, пока он публично не осудит иранский режим», — написал Эрдан в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что Израиль не желает признавать легитимность Ирана. Кроме того, в своем последнем сообщении политик призвал Веннесланда «смыть с рук кровь израильских детей» после его рукопожатия с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. В ООН официально поддержали сторону координатора, отметив, что он трудится над поставками гуманитарной помощи, освобождением заложников и предотвращает рост конфликта. Ранее армия Израиля заявила, что в ходе готовящейся масштабной наземной операции в секторе Газа планирует продвинуться вглубь территории, чтобы захватить руководителей ХАМАС, пишет телеканал 360. Иранские власти направили Израилю послание, в котором подчеркнули, что не желают дальнейшего обострения конфликта между движением ХАМАС и еврейским государством. При этом они отметили, что им придется вмешаться, если израильская военная операция в секторе Газа начнет наступление.