Мэрия Кургана заплатит несколько миллионов рублей за публикации о себе

15 октября 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Газета должна публиковать информацию о деятельности мэрии и городской думы (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Администрация Кургана заплатит около трех миллионов рублей за публикацию и распространение официальной информации и правовых актов главы города и мэрии, решений Курганской городской думы и других материалов. Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Наименование услуги: публикация, производство и распространение правовых актов и официальной информации главы города, правовых актов администрации города, решений городской думы нормативного характера и других информационных материалов в периодическом печатном издании в 2023 году. Тип издания: информационно-аналитическая газета с наличием электронной версии. Начальная цена: 2 999 854 рублей», — указано в закупке. Как написано в техническом задании, издание не должно быть рекламным, специализированным или эротическим. Оказывать услуги газета будет со дня подписания контракта по 31 декабря 2023 года, также публикация должна осуществляться в течение трех дней с момента предоставления заказчиком материалов. По условиям контракта, издание должно напечатать 123 400 квадратных метров текста.

Администрация Кургана заплатит около трех миллионов рублей за публикацию и распространение официальной информации и правовых актов главы города и мэрии, решений Курганской городской думы и других материалов. Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Наименование услуги: публикация, производство и распространение правовых актов и официальной информации главы города, правовых актов администрации города, решений городской думы нормативного характера и других информационных материалов в периодическом печатном издании в 2023 году. Тип издания: информационно-аналитическая газета с наличием электронной версии. Начальная цена: 2 999 854 рублей», — указано в закупке. Как написано в техническом задании, издание не должно быть рекламным, специализированным или эротическим. Оказывать услуги газета будет со дня подписания контракта по 31 декабря 2023 года, также публикация должна осуществляться в течение трех дней с момента предоставления заказчиком материалов. По условиям контракта, издание должно напечатать 123 400 квадратных метров текста.