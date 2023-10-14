14 октября 2023
13 октября 2023

Мэрия Кургана заплатит несколько миллионов рублей за публикации о себе

© Служба новостей «URA.RU»
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КПРФ планы партии и фракции ГД на осеннюю сессию. ТАСС. Москва, правда, газета
Газета должна публиковать информацию о деятельности мэрии и городской думы (архивное фото) Фото:

Администрация Кургана заплатит около трех миллионов рублей за публикацию и распространение официальной информации и правовых актов главы города и мэрии, решений Курганской городской думы и других материалов. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Наименование услуги: публикация, производство и распространение правовых актов и официальной информации главы города, правовых актов администрации города, решений городской думы нормативного характера и других информационных материалов в периодическом печатном издании в 2023 году. Тип издания: информационно-аналитическая газета с наличием электронной версии. Начальная цена: 2 999 854 рублей», — указано в закупке.

Как написано в техническом задании, издание не должно быть рекламным, специализированным или эротическим. Оказывать услуги газета будет со дня подписания контракта по 31 декабря 2023 года, также публикация должна осуществляться в течение трех дней с момента предоставления заказчиком материалов. По условиям контракта, издание должно напечатать 123 400 квадратных метров текста.

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Администрация Кургана заплатит около трех миллионов рублей за публикацию и распространение официальной информации и правовых актов главы города и мэрии, решений Курганской городской думы и других материалов. Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Наименование услуги: публикация, производство и распространение правовых актов и официальной информации главы города, правовых актов администрации города, решений городской думы нормативного характера и других информационных материалов в периодическом печатном издании в 2023 году. Тип издания: информационно-аналитическая газета с наличием электронной версии. Начальная цена: 2 999 854 рублей», — указано в закупке. Как написано в техническом задании, издание не должно быть рекламным, специализированным или эротическим. Оказывать услуги газета будет со дня подписания контракта по 31 декабря 2023 года, также публикация должна осуществляться в течение трех дней с момента предоставления заказчиком материалов. По условиям контракта, издание должно напечатать 123 400 квадратных метров текста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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