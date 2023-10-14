В Челябинске продают культовый мерседес с молотка за 34 тысячи рублей. Фото

15 октября 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Автомобиль начали выпускать в Германии в 1993 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске объявлен повторный аукцион по продаже культового автомобиля Mercedes-Benz 260Е. Стоимость автомобиля начинается с 34,2 тысяч рублей. Автомобиль нельзя поставить на учет в ГИБДД и использовать по прямому назначению. «Автомобиль „MERCEDES BENZ 260Е“, цвет черный, не может быть использован по прямому назначению. Дальнейшая постановка на регистрационный учет в ГИБДД и передвижение на транспортном средстве невозможны. Начальная цена 34,2 тысячи рублей», — говорится в карточке товара на сайте «Торги России». Это уже второй аукцион, который устроили организаторы для реализации автомобиля, находящегося в федеральной собственности. Изначальная стоимость лота была снижена на 60%. По всей видимости, автомобиль популярной среди криминальных элементов модели, которую начали выпускать в 1993 году, реализуется для дальнейшего авторазбора на запчасти. Элементы кузова и мотора этой модели мало распространены, поэтому ценятся владельцами. На фото, предоставленных площадкой, заметно, что машина находится на автостоянке под открытым небом, на кузове виднеются следы ржавчины и обильная пыль. Детали салона изрядно потрепаны. Автомобиль на стоянке под открытым небом Сайт «Торги России», https://xn----etbpba5admdlad.xn--p1ai/lot/4403544 Кузов автомобиля Сайт «Торги России», https://xn----etbpba5admdlad.xn--p1ai/lot/4403544 Салон автомобиля Сайт «Торги России», https://xn----etbpba5admdlad.xn--p1ai/lot/4403544

В Челябинске объявлен повторный аукцион по продаже культового автомобиля Mercedes-Benz 260Е. Стоимость автомобиля начинается с 34,2 тысяч рублей. Автомобиль нельзя поставить на учет в ГИБДД и использовать по прямому назначению. «Автомобиль „MERCEDES BENZ 260Е“, цвет черный, не может быть использован по прямому назначению. Дальнейшая постановка на регистрационный учет в ГИБДД и передвижение на транспортном средстве невозможны. Начальная цена 34,2 тысячи рублей», — говорится в карточке товара на сайте «Торги России». Это уже второй аукцион, который устроили организаторы для реализации автомобиля, находящегося в федеральной собственности. Изначальная стоимость лота была снижена на 60%. По всей видимости, автомобиль популярной среди криминальных элементов модели, которую начали выпускать в 1993 году, реализуется для дальнейшего авторазбора на запчасти. Элементы кузова и мотора этой модели мало распространены, поэтому ценятся владельцами. На фото, предоставленных площадкой, заметно, что машина находится на автостоянке под открытым небом, на кузове виднеются следы ржавчины и обильная пыль. Детали салона изрядно потрепаны.