Путин дал интервью китайской Медиакорпорации перед визитом в Пекин

15 октября 2023 в 06:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин традиционно дал интервью перед визитом в другую страну Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) в преддверии визита в Пекин. Фрагмент беседы был показан в эфире Центрального телевидения Китая. Фрагмент беседы с Путиным показали в эфире Центрального телевидения Китая . Ожидается, что полная версия будет опубликована позже. Путин посетит Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» и российско-китайских переговоров на высшем уровне. Кремль еще не называл конкретные даты визита, но, как сообщал МИД КНР, сам форум пройдет с 17 по 18 октября в китайской столице. Глава государства традиционно дал интервью прессе из принимающей страны. В прошлый раз президент РФ посещал Пекин 4 февраля 2022 года, а за день до этого вышло его интервью Медиакорпорации Китая. Вместе с Путиным на форум в Китай поедут министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак и ряд других российских высокопоставленных чиновников. Также к президенту присоединятся и представители энергосферы РФ, среди которых глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Президент РФ Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) в преддверии визита в Пекин. Фрагмент беседы был показан в эфире Центрального телевидения Китая. Фрагмент беседы с Путиным показали в эфире Центрального телевидения Китая. Ожидается, что полная версия будет опубликована позже. Путин посетит Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» и российско-китайских переговоров на высшем уровне. Кремль еще не называл конкретные даты визита, но, как сообщал МИД КНР, сам форум пройдет с 17 по 18 октября в китайской столице. Глава государства традиционно дал интервью прессе из принимающей страны. В прошлый раз президент РФ посещал Пекин 4 февраля 2022 года, а за день до этого вышло его интервью Медиакорпорации Китая. Вместе с Путиным на форум в Китай поедут министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак и ряд других российских высокопоставленных чиновников. Также к президенту присоединятся и представители энергосферы РФ, среди которых глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.