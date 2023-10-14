14 октября 2023

Путин дал интервью китайской Медиакорпорации перед визитом в Пекин

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Владимир Путин на торжественном построении, посвященном 20-летию авиабазы в Киргизстане. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин традиционно дал интервью перед визитом в другую страну Фото:

Президент РФ Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) в преддверии визита в Пекин. Фрагмент беседы был показан в эфире Центрального телевидения Китая.

Фрагмент беседы с Путиным показали в эфире Центрального телевидения Китая. Ожидается, что полная версия будет опубликована позже.

Путин посетит Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» и российско-китайских переговоров на высшем уровне. Кремль еще не называл конкретные даты визита, но, как сообщал МИД КНР, сам форум пройдет с 17 по 18 октября в китайской столице.

Глава государства традиционно дал интервью прессе из принимающей страны. В прошлый раз президент РФ посещал Пекин 4 февраля 2022 года, а за день до этого вышло его интервью Медиакорпорации Китая.

Вместе с Путиным на форум в Китай поедут министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак и ряд других российских высокопоставленных чиновников. Также к президенту присоединятся и представители энергосферы РФ, среди которых глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

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Президент РФ Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) в преддверии визита в Пекин. Фрагмент беседы был показан в эфире Центрального телевидения Китая. Фрагмент беседы с Путиным показали в эфире Центрального телевидения Китая. Ожидается, что полная версия будет опубликована позже. Путин посетит Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» и российско-китайских переговоров на высшем уровне. Кремль еще не называл конкретные даты визита, но, как сообщал МИД КНР, сам форум пройдет с 17 по 18 октября в китайской столице. Глава государства традиционно дал интервью прессе из принимающей страны. В прошлый раз президент РФ посещал Пекин 4 февраля 2022 года, а за день до этого вышло его интервью Медиакорпорации Китая. Вместе с Путиным на форум в Китай поедут министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак и ряд других российских высокопоставленных чиновников. Также к президенту присоединятся и представители энергосферы РФ, среди которых глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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