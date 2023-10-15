В Британии испугались действий ВС РФ в Авдеевке

The Economist: действия ВС РФ в Авдеевке способны переломить ход СВО

15 октября 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

Российские солдаты планируют захватить ВСУ «в котел» в Авдеевке Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты начали крупнейшее наступление в Авдеевке с целью создать «котел» вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ), окружив их и переломив ход сражения. Об этом пишут британские журналисты, отметив смену инициативы на поле боя. «Это одно из крупнейших наступлений России с весны прошлого года. Его цель, похоже, состоит в стремлении взять в „котел“ ВСУ», — написали журналисты в материале газеты The Economist. Авторы уверены в том, что ВС РФ выделили значительные ресурсы, чтобы переломить ход спецоперации. Контроль на авдеевском направлении важен для российских военных в плане коммуникации, так как это позволит быстрее перемещаться по Донецкой народной республике в целом. В настоящий момент в этом районе проходят решающие бои. Постпред России при ООН Василий Небензя объявил, что ВС РФ начали ответное наступление. Российские солдаты сохраняют инициативу на фронте, передает телеканал «Царьград». Наступление военных РФ стало неожиданностью для Украины, сообщает телеканал 360.

Российские солдаты начали крупнейшее наступление в Авдеевке с целью создать «котел» вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ), окружив их и переломив ход сражения. Об этом пишут британские журналисты, отметив смену инициативы на поле боя. «Это одно из крупнейших наступлений России с весны прошлого года. Его цель, похоже, состоит в стремлении взять в „котел“ ВСУ», — написали журналисты в материале газеты The Economist. Авторы уверены в том, что ВС РФ выделили значительные ресурсы, чтобы переломить ход спецоперации. Контроль на авдеевском направлении важен для российских военных в плане коммуникации, так как это позволит быстрее перемещаться по Донецкой народной республике в целом. В настоящий момент в этом районе проходят решающие бои. Постпред России при ООН Василий Небензя объявил, что ВС РФ начали ответное наступление. Российские солдаты сохраняют инициативу на фронте, передает телеканал «Царьград». Наступление военных РФ стало неожиданностью для Украины, сообщает телеканал 360.