Челябинский губернатор отметил отцов, участвующих в специальной военной операции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем отца. Особую благодарность он выразил мужчинам, которые участвуют в специальной военной операции.
«Особые слова благодарности в этот день — мужчинам, которые сейчас участвуют в СВО, находясь в разлуке со своими семьями. Их дети могут по праву гордиться своими отцами», — заявил Текслер в своем поздравлении.
Глава региона высказал уверенность, что эти дети вырастут отважными людьми, патриотами своей Родины. Он также отметил, что этот праздник глубоко созвучен российской культуре, где отец в семье издавна защитник и главная опора.
День отца — праздник относительно новый, недавно получивший официальный статус в нашей стране. Первое празднование Дня отца в РФ состоялось в 2014 году, когда в Москве прошел фестиваль «Папа Фест».
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