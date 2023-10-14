14 октября 2023
13 октября 2023

Челябинский губернатор отметил отцов, участвующих в специальной военной операции

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем отца Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем отца. Особую благодарность он выразил мужчинам, которые участвуют в специальной военной операции.

«Особые слова благодарности в этот день — мужчинам, которые сейчас участвуют в СВО, находясь в разлуке со своими семьями. Их дети могут по праву гордиться своими отцами», — заявил Текслер в своем поздравлении.

Глава региона высказал уверенность, что эти дети вырастут отважными людьми, патриотами своей Родины. Он также отметил, что этот праздник глубоко созвучен российской культуре, где отец в семье издавна защитник и главная опора.

День отца — праздник относительно новый, недавно получивший официальный статус в нашей стране. Первое празднование Дня отца в РФ состоялось в 2014 году, когда в Москве прошел фестиваль «Папа Фест».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем отца. Особую благодарность он выразил мужчинам, которые участвуют в специальной военной операции. «Особые слова благодарности в этот день — мужчинам, которые сейчас участвуют в СВО, находясь в разлуке со своими семьями. Их дети могут по праву гордиться своими отцами», — заявил Текслер в своем поздравлении. Глава региона высказал уверенность, что эти дети вырастут отважными людьми, патриотами своей Родины. Он также отметил, что этот праздник глубоко созвучен российской культуре, где отец в семье издавна защитник и главная опора. День отца — праздник относительно новый, недавно получивший официальный статус в нашей стране. Первое празднование Дня отца в РФ состоялось в 2014 году, когда в Москве прошел фестиваль «Папа Фест».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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