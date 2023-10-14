Челябинский губернатор отметил отцов, участвующих в специальной военной операции

15 октября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем отца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем отца. Особую благодарность он выразил мужчинам, которые участвуют в специальной военной операции. «Особые слова благодарности в этот день — мужчинам, которые сейчас участвуют в СВО, находясь в разлуке со своими семьями. Их дети могут по праву гордиться своими отцами», — заявил Текслер в своем поздравлении. Глава региона высказал уверенность, что эти дети вырастут отважными людьми, патриотами своей Родины. Он также отметил, что этот праздник глубоко созвучен российской культуре, где отец в семье издавна защитник и главная опора. День отца — праздник относительно новый, недавно получивший официальный статус в нашей стране. Первое празднование Дня отца в РФ состоялось в 2014 году, когда в Москве прошел фестиваль «Папа Фест».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем отца. Особую благодарность он выразил мужчинам, которые участвуют в специальной военной операции. «Особые слова благодарности в этот день — мужчинам, которые сейчас участвуют в СВО, находясь в разлуке со своими семьями. Их дети могут по праву гордиться своими отцами», — заявил Текслер в своем поздравлении. Глава региона высказал уверенность, что эти дети вырастут отважными людьми, патриотами своей Родины. Он также отметил, что этот праздник глубоко созвучен российской культуре, где отец в семье издавна защитник и главная опора. День отца — праздник относительно новый, недавно получивший официальный статус в нашей стране. Первое празднование Дня отца в РФ состоялось в 2014 году, когда в Москве прошел фестиваль «Папа Фест».