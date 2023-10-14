14 октября 2023
13 октября 2023

Тюменские специалисты раскрыли сферы с наибольшим количеством открытых вакансий

Служба занятости Тюмени: в регионе открыто 2 815 вакансий в сфере образования
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области с наибольшим количеством открытых вакансий оказалась сфера образования Фото:

В Тюменской области наибольшее количество открытых вакансий оказалось в сфере образования, строительства, обрабатывающего производства, торговли и ремонта транспорта, а также сельского хозяйства. Об этом сообщили в службе занятости населения региона.

«Сферы с наибольшим количеством открытых вакансий: образование — 2 815 вакансий, строительство — 2 237, обрабатывающие производства — 2 164, торговля и ремонт транспорта — 1 988, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство — 1 919. Служба занятости насчитывает 22 187 открытых вакансий», — передают слова тюменской службы занятости журналисты «Вслух.ру».

По их словам, с начала года в службу в поисках работы обратились около 38 013 человек. 77,8% из них, а это 29 556 человек были успешно трудоустроены. Год назад этот показатель едва превышал 69%.

Ранее самыми востребованными профессиями на рынке труда региона стали водители, специалисты строительной области, повара, продавцы и учителя с медиками. Также директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров отметил, что также в числе востребованных специалистов оказались станочники, сварщики, строители.

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В Тюменской области наибольшее количество открытых вакансий оказалось в сфере образования, строительства, обрабатывающего производства, торговли и ремонта транспорта, а также сельского хозяйства. Об этом сообщили в службе занятости населения региона. «Сферы с наибольшим количеством открытых вакансий: образование — 2 815 вакансий, строительство — 2 237, обрабатывающие производства — 2 164, торговля и ремонт транспорта — 1 988, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство — 1 919. Служба занятости насчитывает 22 187 открытых вакансий», — передают слова тюменской службы занятости журналисты «Вслух.ру». По их словам, с начала года в службу в поисках работы обратились около 38 013 человек. 77,8% из них, а это 29 556 человек были успешно трудоустроены. Год назад этот показатель едва превышал 69%. Ранее самыми востребованными профессиями на рынке труда региона стали водители, специалисты строительной области, повара, продавцы и учителя с медиками. Также директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров отметил, что также в числе востребованных специалистов оказались станочники, сварщики, строители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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