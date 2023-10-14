Губернатор Куйвашев выдал награды сотням семей за воспитание детей

15 октября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

С 2011 года знаком отличия награждены более 65 тысяч свердловских семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил знаком отличия «Совет да любовь» 250 семей, отметивших золотую свадьбу (50 лет брака). Награда является благодарностью за создание крепкой семьи и воспитание детей, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Знак отличия присуждается по представлению минсоцполитики Свердловской области. Он представляет собой восьмиконечную звезду с расходящимися от ее центра позолоченными лучами. В центре звезды помещено выпуклое позолоченное изображение четырех гранатовых яблок. На оборотной стороне находится надпись: „Совет да любовь“» — сказано в сообщении. Помимо награды оба супруга получают по пять тысяч рублей. Данную награду начали выдавать в Свердловской области еще с 2011 года. На сегодняшний день знак отличия «Совет да любовь» получили более 65 тысяч семей региона. Ранее URA.RU писало, что Евгений Куйвашев вручил награды от президента России Владимира Путина свердловчанам, проявившим активную гражданскую позицию и профессионализм. Официальная церемония награждения прошла 9 августа 2023 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил знаком отличия «Совет да любовь» 250 семей, отметивших золотую свадьбу (50 лет брака). Награда является благодарностью за создание крепкой семьи и воспитание детей, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Знак отличия присуждается по представлению минсоцполитики Свердловской области. Он представляет собой восьмиконечную звезду с расходящимися от ее центра позолоченными лучами. В центре звезды помещено выпуклое позолоченное изображение четырех гранатовых яблок. На оборотной стороне находится надпись: „Совет да любовь“» — сказано в сообщении. Помимо награды оба супруга получают по пять тысяч рублей. Данную награду начали выдавать в Свердловской области еще с 2011 года. На сегодняшний день знак отличия «Совет да любовь» получили более 65 тысяч семей региона. Ранее URA.RU писало, что Евгений Куйвашев вручил награды от президента России Владимира Путина свердловчанам, проявившим активную гражданскую позицию и профессионализм. Официальная церемония награждения прошла 9 августа 2023 года.