14 октября 2023

Губернатор Куйвашев выдал награды сотням семей за воспитание детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум 100+. Екатеринбург, куйвашев евгений
С 2011 года знаком отличия награждены более 65 тысяч свердловских семей Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил знаком отличия «Совет да любовь» 250 семей, отметивших золотую свадьбу (50 лет брака). Награда является благодарностью за создание крепкой семьи и воспитание детей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Знак отличия присуждается по представлению минсоцполитики Свердловской области. Он представляет собой восьмиконечную звезду с расходящимися от ее центра позолоченными лучами. В центре звезды помещено выпуклое позолоченное изображение четырех гранатовых яблок. На оборотной стороне находится надпись: „Совет да любовь“» — сказано в сообщении. Помимо награды оба супруга получают по пять тысяч рублей.

Данную награду начали выдавать в Свердловской области еще с 2011 года. На сегодняшний день знак отличия «Совет да любовь» получили более 65 тысяч семей региона.

Ранее URA.RU писало, что Евгений Куйвашев вручил награды от президента России Владимира Путина свердловчанам, проявившим активную гражданскую позицию и профессионализм. Официальная церемония награждения прошла 9 августа 2023 года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил знаком отличия «Совет да любовь» 250 семей, отметивших золотую свадьбу (50 лет брака). Награда является благодарностью за создание крепкой семьи и воспитание детей, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Знак отличия присуждается по представлению минсоцполитики Свердловской области. Он представляет собой восьмиконечную звезду с расходящимися от ее центра позолоченными лучами. В центре звезды помещено выпуклое позолоченное изображение четырех гранатовых яблок. На оборотной стороне находится надпись: „Совет да любовь“» — сказано в сообщении. Помимо награды оба супруга получают по пять тысяч рублей. Данную награду начали выдавать в Свердловской области еще с 2011 года. На сегодняшний день знак отличия «Совет да любовь» получили более 65 тысяч семей региона. Ранее URA.RU писало, что Евгений Куйвашев вручил награды от президента России Владимира Путина свердловчанам, проявившим активную гражданскую позицию и профессионализм. Официальная церемония награждения прошла 9 августа 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...