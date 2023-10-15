Путин раскрыл подробности положения ВС РФ в Авдеевке

Путин: ВС РФ ведут активную оборону в Авдеевке
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что российские силы ведут активную оборону Фото:
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Российские силы улучшили свое положение на всех направлениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в районе Авдеевки (ДНР) российские солдаты ведут активную оборону.

«Это называется активная оборона с улучшением положения на отдельных участках <…> Наши войска улучшают свое положение на довольно большом пространстве», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о ситуации в Авдеевке. Интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента. По словам Путина, российские военные улучшили свое положение на купянском, запорожском и авдеевском направлениях.

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Российские силы улучшили свое положение на всех направлениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в районе Авдеевки (ДНР) российские солдаты ведут активную оборону. «Это называется активная оборона с улучшением положения на отдельных участках <…> Наши войска улучшают свое положение на довольно большом пространстве», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о ситуации в Авдеевке. Интервью опубликовано в telegram-канале корреспондента. По словам Путина, российские военные улучшили свое положение на купянском, запорожском и авдеевском направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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