Путин раскрыл подробности положения ВС РФ в Авдеевке

Владимир Путин заявил, что российские силы ведут активную оборону
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы улучшили свое положение на всех направлениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в районе Авдеевки (ДНР) российские солдаты ведут активную оборону.
«Это называется активная оборона с улучшением положения на отдельных участках <…> Наши войска улучшают свое положение на довольно большом пространстве», — заявил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о ситуации в Авдеевке. Интервью опубликовано в
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