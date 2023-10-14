В Тюмени водителя выбросило из машины через лобовое стекло. Фото

15 октября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

В Тюмени машина опрокинулась в кювет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на улице Утешевской автомобиль опрокинулась в кювет. В результате аварии женщину-водителя выбросило из машины через лобовое стекло. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «ДТП произошло вчера на улице Утешевской в Тюмени. Красный Daewoo Matiz посреди поля. Автоинспекторы выясняют, как ехала 40-летняя водитель, что малолитражка опрокинулась в кювет. Предварительно, женщина не выбрала безопасную скорость на затяжном повороте. Саму ее выбросило из машины через лобовое стекло», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате аварии травмированы водитель и ее 13-летняя дочь, ехавшая на переднем сиденье. Была ли водитель машины трезва, определит анализ проб, взятый в медучреждении.

В Тюмени на улице Утешевской автомобиль опрокинулась в кювет. В результате аварии женщину-водителя выбросило из машины через лобовое стекло. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «ДТП произошло вчера на улице Утешевской в Тюмени. Красный Daewoo Matiz посреди поля. Автоинспекторы выясняют, как ехала 40-летняя водитель, что малолитражка опрокинулась в кювет. Предварительно, женщина не выбрала безопасную скорость на затяжном повороте. Саму ее выбросило из машины через лобовое стекло», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате аварии травмированы водитель и ее 13-летняя дочь, ехавшая на переднем сиденье. Была ли водитель машины трезва, определит анализ проб, взятый в медучреждении.