У самолета Utair, летевшего в Нижневартовск, произошла поломка в двигателе 15 октября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 + У самолета, который летел из Ижевска в Нижневартовск, был выбит генератор правого двигателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания Utair прервала рейс Ижевск — Нижневартовск из-за выбитого генератора правого двигателя. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Авиакомпанией Utair 15 октября был прерван взлет самолета B-737-400, RA-73068, рейс UTA-6441 Ижевск — Нижневартовск. По докладу экипажа выбит генератор правого двигателя. Полосу освободил самостоятельно. Метеоусловия: видимость более десяти километров, температура воздуха семь градусов», — сообщает сервис AVIAINCIDENT. Ранее 29 сентября был прерван рейс самолета авиакомпании Utair, который следовал из Москвы в Ереван. Это произошло из-за больного пассажира на борту. Самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета. Авиакомпания Utair прервала рейс Ижевск — Нижневартовск из-за выбитого генератора правого двигателя. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Авиакомпанией Utair 15 октября был прерван взлет самолета B-737-400, RA-73068, рейс UTA-6441 Ижевск — Нижневартовск. По докладу экипажа выбит генератор правого двигателя. Полосу освободил самостоятельно. Метеоусловия: видимость более десяти километров, температура воздуха семь градусов», — сообщает сервис AVIAINCIDENT. Ранее 29 сентября был прерван рейс самолета авиакомпании Utair, который следовал из Москвы в Ереван. Это произошло из-за больного пассажира на борту. Самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям