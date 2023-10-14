14 октября 2023
13 октября 2023

У самолета Utair, летевшего в Нижневартовск, произошла поломка в двигателе

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация самолёта "Airbus A320neo". Екатеринбург, двигатель самолета, airbus a320neo
У самолета, который летел из Ижевска в Нижневартовск, был выбит генератор правого двигателя Фото:

Авиакомпания Utair прервала рейс Ижевск — Нижневартовск из-за выбитого генератора правого двигателя. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«Авиакомпанией Utair 15 октября был прерван взлет самолета B-737-400, RA-73068, рейс UTA-6441 Ижевск — Нижневартовск. По докладу экипажа выбит генератор правого двигателя. Полосу освободил самостоятельно. Метеоусловия: видимость более десяти километров, температура воздуха семь градусов», — сообщает сервис AVIAINCIDENT.

Ранее 29 сентября был прерван рейс самолета авиакомпании Utair, который следовал из Москвы в Ереван. Это произошло из-за больного пассажира на борту. Самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета.

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Авиакомпания Utair прервала рейс Ижевск — Нижневартовск из-за выбитого генератора правого двигателя. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Авиакомпанией Utair 15 октября был прерван взлет самолета B-737-400, RA-73068, рейс UTA-6441 Ижевск — Нижневартовск. По докладу экипажа выбит генератор правого двигателя. Полосу освободил самостоятельно. Метеоусловия: видимость более десяти километров, температура воздуха семь градусов», — сообщает сервис AVIAINCIDENT. Ранее 29 сентября был прерван рейс самолета авиакомпании Utair, который следовал из Москвы в Ереван. Это произошло из-за больного пассажира на борту. Самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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