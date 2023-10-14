В Гималаях нашли тело пермской альпинистки

15 октября 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

В горах Непала обнаружили тело пермской альпинистки Фото: Анна Майорова © URA.RU В Гималаях обнаружили тело пермской альпинистки Надежды Оленевой. Об этом заявил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин. «Тело обнаружено сейчас. Был вертолетный облет. Она лежит на крутом склоне и туда вертолет просто сесть не может. Сейчас решается вопрос каким образом ее оттуда спускать», — передает телеканал «Звезда» слова Шабалина. Ранее Федерация альпинизма России опровергла информацию о том, что многократная чемпионка страны и мастер спорта Надежда Оленева из Пермского края упала в расщелину горного массива Дхаулагири. Там добавили, что это лишь собственные выводы издания The Himalayan Times, сделанные из-за искажения передаваемой по цепочке информации.

В Гималаях обнаружили тело пермской альпинистки Надежды Оленевой. Об этом заявил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин. «Тело обнаружено сейчас. Был вертолетный облет. Она лежит на крутом склоне и туда вертолет просто сесть не может. Сейчас решается вопрос каким образом ее оттуда спускать», — передает телеканал «Звезда» слова Шабалина. Ранее Федерация альпинизма России опровергла информацию о том, что многократная чемпионка страны и мастер спорта Надежда Оленева из Пермского края упала в расщелину горного массива Дхаулагири. Там добавили, что это лишь собственные выводы издания The Himalayan Times, сделанные из-за искажения передаваемой по цепочке информации.