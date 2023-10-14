14 октября 2023
13 октября 2023

В Гималаях нашли тело пермской альпинистки

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Природный парк «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, скалы, природа, горы, западный саян, природный парк ергаки
В горах Непала обнаружили тело пермской альпинистки Фото:

В Гималаях обнаружили тело пермской альпинистки Надежды Оленевой. Об этом заявил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.

«Тело обнаружено сейчас. Был вертолетный облет. Она лежит на крутом склоне и туда вертолет просто сесть не может. Сейчас решается вопрос каким образом ее оттуда спускать», — передает телеканал «Звезда» слова Шабалина.

Ранее Федерация альпинизма России опровергла информацию о том, что многократная чемпионка страны и мастер спорта Надежда Оленева из Пермского края упала в расщелину горного массива Дхаулагири. Там добавили, что это лишь собственные выводы издания The Himalayan Times, сделанные из-за искажения передаваемой по цепочке информации.

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В Гималаях обнаружили тело пермской альпинистки Надежды Оленевой. Об этом заявил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин. «Тело обнаружено сейчас. Был вертолетный облет. Она лежит на крутом склоне и туда вертолет просто сесть не может. Сейчас решается вопрос каким образом ее оттуда спускать», — передает телеканал «Звезда» слова Шабалина. Ранее Федерация альпинизма России опровергла информацию о том, что многократная чемпионка страны и мастер спорта Надежда Оленева из Пермского края упала в расщелину горного массива Дхаулагири. Там добавили, что это лишь собственные выводы издания The Himalayan Times, сделанные из-за искажения передаваемой по цепочке информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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