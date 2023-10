Федерация альпинизма России опровергла информацию о падении пермячки в расщелину

15 октября 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Информации о падении Надежды Оленевой в расщелину не поступало (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Федерации альпинизма России не поступала информация о том, что многократная чемпионка страны и мастер спорта Надежда Оленева из Пермского края упала в расщелину горного массива Дхаулагири. Об этом сообщила пресс-служба организации. Ранее газета The Himalayan Times со ссылкой на источники рассказала, что Оленева упала в трещину при восхождении. «Никакой информации о падении Нади Оленевой в трещину не было. Это лишь собственные выводы издания The Himalayan Times, сделанные из-за искажения передаваемой по цепочке информации. На данный момент можно сказать о том, что произошел срыв от лагеря 6 700, при этом линия и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть лишь предположения, так как посмотреть не позволяли облачность и плохая видимость», — передало ТАСС слова пресс-службы федерации альпинизма. Утром 14 октября газета The Himalayan Times со ссылкой на источники сообщила, что Оленева упала в расщелину при восхождении на непальский восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м) в составе группы, в которую также входят Роман Абилдаев и Расим Кашапов. На покорение вершины Чо-Ойю (8 201 м) отправилась российская команда, в составе которой Андрей Васильев, Виктория Клименко, Сергей Кондрашкин, Кирилл Эйзерман и Виталий Шилов. Основной задачей для них является восхождение на вершину по юго-западному ребру горы. Вторая группа, в которую входит Надежда Оленева, собирается пройти маршрутом по северо-восточному ребру пика и покорить Дхаулагири. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федерации альпинизма России не поступала информация о том, что многократная чемпионка страны и мастер спорта Надежда Оленева из Пермского края упала в расщелину горного массива Дхаулагири. Об этом сообщила пресс-служба организации. Ранее газета The Himalayan Times со ссылкой на источники рассказала, что Оленева упала в трещину при восхождении. «Никакой информации о падении Нади Оленевой в трещину не было. Это лишь собственные выводы издания The Himalayan Times, сделанные из-за искажения передаваемой по цепочке информации. На данный момент можно сказать о том, что произошел срыв от лагеря 6 700, при этом линия и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть лишь предположения, так как посмотреть не позволяли облачность и плохая видимость», — передало ТАСС слова пресс-службы федерации альпинизма. Утром 14 октября газета The Himalayan Times со ссылкой на источники сообщила, что Оленева упала в расщелину при восхождении на непальский восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м) в составе группы, в которую также входят Роман Абилдаев и Расим Кашапов. На покорение вершины Чо-Ойю (8 201 м) отправилась российская команда, в составе которой Андрей Васильев, Виктория Клименко, Сергей Кондрашкин, Кирилл Эйзерман и Виталий Шилов. Основной задачей для них является восхождение на вершину по юго-западному ребру горы. Вторая группа, в которую входит Надежда Оленева, собирается пройти маршрутом по северо-восточному ребру пика и покорить Дхаулагири.