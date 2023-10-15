Путин прокомментировал подготовку США к войне с Россией и Китаем

Путин: подготовка США к войне с Китаем и Россией является чушью

15 октября 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что мысли о войне с несколькими ядерными державами не могут прийти в здравом уме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин отреагировал на призыв Конгресса США о подготовке к войне с Россией и Китаем одновременно. Такое заявление с их стороны является чушью и не может прийти в здравом уме, заявил российский лидер. «Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль может прийти в голову. Одновременная война с Россией и Китаем — чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному», — пояснил российский глава в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Путин подчеркнул, что война между ядерными державами — это совершенно новый уровень конфликта. Это уже не будет похоже на проведение спецоперации на Украине, отметил он. По его мнению, в США просто пытаются запугать такими заявлениями. На днях в Конгрессе США отметили необходимость подготовки к одновременной войне с Китаем и Россией. Вашингтон также подчеркнул неготовность к такому конфликту. Журналисты CNN отметили, что напряженность между этими странами достигла наивысшего пика за последние десятилетия.

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на призыв Конгресса США о подготовке к войне с Россией и Китаем одновременно. Такое заявление с их стороны является чушью и не может прийти в здравом уме, заявил российский лидер. «Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль может прийти в голову. Одновременная война с Россией и Китаем — чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному», — пояснил российский глава в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Путин подчеркнул, что война между ядерными державами — это совершенно новый уровень конфликта. Это уже не будет похоже на проведение спецоперации на Украине, отметил он. По его мнению, в США просто пытаются запугать такими заявлениями. На днях в Конгрессе США отметили необходимость подготовки к одновременной войне с Китаем и Россией. Вашингтон также подчеркнул неготовность к такому конфликту. Журналисты CNN отметили, что напряженность между этими странами достигла наивысшего пика за последние десятилетия.