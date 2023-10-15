Путин прокомментировал подготовку США к войне с Россией и Китаем

Путин: подготовка США к войне с Китаем и Россией является чушью
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин отметил, что мысли о войне с несколькими ядерными державами не могут прийти в здравом уме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на призыв Конгресса США о подготовке к войне с Россией и Китаем одновременно. Такое заявление с их стороны является чушью и не может прийти в здравом уме, заявил российский лидер.

«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль может прийти в голову. Одновременная война с Россией и Китаем — чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному», — пояснил российский глава в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин подчеркнул, что война между ядерными державами — это совершенно новый уровень конфликта. Это уже не будет похоже на проведение спецоперации на Украине, отметил он. По его мнению, в США просто пытаются запугать такими заявлениями.

На днях в Конгрессе США отметили необходимость подготовки к одновременной войне с Китаем и Россией. Вашингтон также подчеркнул неготовность к такому конфликту. Журналисты CNN отметили, что напряженность между этими странами достигла наивысшего пика за последние десятилетия.

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Президент РФ Владимир Путин отреагировал на призыв Конгресса США о подготовке к войне с Россией и Китаем одновременно. Такое заявление с их стороны является чушью и не может прийти в здравом уме, заявил российский лидер. «Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль может прийти в голову. Одновременная война с Россией и Китаем — чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному», — пояснил российский глава в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Путин подчеркнул, что война между ядерными державами — это совершенно новый уровень конфликта. Это уже не будет похоже на проведение спецоперации на Украине, отметил он. По его мнению, в США просто пытаются запугать такими заявлениями. На днях в Конгрессе США отметили необходимость подготовки к одновременной войне с Китаем и Россией. Вашингтон также подчеркнул неготовность к такому конфликту. Журналисты CNN отметили, что напряженность между этими странами достигла наивысшего пика за последние десятилетия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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