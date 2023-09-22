CNN: Россия, Китай и США увеличили активность на ядерных полигонах

США, Россия и Китай стали модернизировать свои ядерные полигоны Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

По данным спутниковых снимков, Россия, США и Китай построили новые объекты на ядерных полигонах. Сейчас напряженность между странами достигла самого высокого уровня за последние десятилетия, отмечает CNN.

«Россия, Соединенные Штаты и Китай в последние годы построили новые объекты и прорыли новые туннели на своих ядерных полигона. Это произошло в то время, когда напряженность в отношениях между тремя крупнейшими ядерными державами выросла до самого высокого уровня за последние десятилетия», — передает CNN , ссылаясь на спутниковые снимки. Отмечается, что три страны еще и расширили свои ядерные полигоны, однако тема испытания ядерных ракет пока не стоит в повестке.

Профессор Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина в Миддлберийском институте международных исследований Джеффри Льюис напомнил, что три страны не испытывали ядерные бомбы под землей с 1996 года. Однако он отмечает, что испытания могут возобновиться. А расширение ядерных полигонов может спровоцировать новую гонку вооружений в этой сфере.

За всю историю человечества ядерное оружие применялось только два раза. Это произошло в августе 1945 года, когда США бомбили Японию. Спустя время, в 2023 году генсек ООН Антониу Гутерре на церемонии в Нагасаки отказался упоминать, кто сбросил на два японские города ядерные бомбы, передает RT.

Во время холодной войны СССР и США вступили в гонку вооружений. Когда ситуация стала критической, две страны договорились о сокращении ядерных запасов.

В настоящие время конфликт на Украине и другие проблемы обострили ситуацию между ядерными державами. 26 мая 2023 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался в пользу того, чтобы нанести по Украине превентивный ядерный удар.