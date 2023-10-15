Украина возьмет ПВО в аренду на зиму

Украина собирается арендовать системы противовоздушной обороны на зиму. Об этом рассказал 15 октября советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.
«Такая практика (аренда систем ПВО — прим. URA.RU) у нас уже есть. Некоторые страны дали в пользование… Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно», — передает телеканал «ТСН» слова Игната.
По мнению Игната, в мире нет необходимого количества систем ПВО, которые союзники смогли бы поставить в короткий период времени. Он добавил, что в такой ситуации аренда ПВО является приемлемым вариантом для Украины. Однако Игнат не уточнил, какие именно страны смогут дать ПВО в аренду украинцам. Он сослался на закрытый характер этой информации.
Ранее Украина уже получила одну из двух систем ПВО Patriot. Системы ПВО поставлялись также украинцам из Нидерландов и Германии, передает RT.
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