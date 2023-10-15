Украина возьмет ПВО в аренду на зиму

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Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, stock, с-400
Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) арендуют ПВО на зиму Фото:

Украина собирается арендовать системы противовоздушной обороны на зиму. Об этом рассказал 15 октября советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.

«Такая практика (аренда систем ПВО — прим. URA.RU) у нас уже есть. Некоторые страны дали в пользование… Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно», — передает телеканал «ТСН» слова Игната.

По мнению Игната, в мире нет необходимого количества систем ПВО, которые союзники смогли бы поставить в короткий период времени. Он добавил, что в такой ситуации аренда ПВО является приемлемым вариантом для Украины. Однако Игнат не уточнил, какие именно страны смогут дать ПВО в аренду украинцам. Он сослался на закрытый характер этой информации.

Ранее Украина уже получила одну из двух систем ПВО Patriot. Системы ПВО поставлялись также украинцам из Нидерландов и Германии, передает RT.

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Украина собирается арендовать системы противовоздушной обороны на зиму. Об этом рассказал 15 октября советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона. «Такая практика (аренда систем ПВО — прим. URA.RU) у нас уже есть. Некоторые страны дали в пользование… Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно», — передает телеканал «ТСН» слова Игната. По мнению Игната, в мире нет необходимого количества систем ПВО, которые союзники смогли бы поставить в короткий период времени. Он добавил, что в такой ситуации аренда ПВО является приемлемым вариантом для Украины. Однако Игнат не уточнил, какие именно страны смогут дать ПВО в аренду украинцам. Он сослался на закрытый характер этой информации. Ранее Украина уже получила одну из двух систем ПВО Patriot. Системы ПВО поставлялись также украинцам из Нидерландов и Германии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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