Американский беспилотник подлетел к границе РФ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су-27, истребитель
Российский истребитель не допустил нарушения границы РФ беспилотником США Фото:

Американский беспилотник подлетел к российской границе, из-за чего авиацией РФ в небо был поднят истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«БПЛА RQ-4B „GLOBAL HOWK“ ВВС США приблизился к границе России в Черном море. В Воздух поднимался истребитель Су-27», — сообщили в российском оборонном ведомстве. В Минобороны РФ подчеркнули, что нарушения границы России российской авиацией допущено не было.

Отмечается, что беспилотник США был разведывательным. Российский истребитель, в свою очередь, не допустил нарушения границы РФ, соблюдая все международные правила и меры безопасности.

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Американский беспилотник подлетел к российской границе, из-за чего авиацией РФ в небо был поднят истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «БПЛА RQ-4B „GLOBAL HOWK“ ВВС США приблизился к границе России в Черном море. В Воздух поднимался истребитель Су-27», — сообщили в российском оборонном ведомстве. В Минобороны РФ подчеркнули, что нарушения границы России российской авиацией допущено не было. Отмечается, что беспилотник США был разведывательным. Российский истребитель, в свою очередь, не допустил нарушения границы РФ, соблюдая все международные правила и меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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