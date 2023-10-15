Американский беспилотник подлетел к границе РФ

Российский истребитель не допустил нарушения границы РФ беспилотником США
Американский беспилотник подлетел к российской границе, из-за чего авиацией РФ в небо был поднят истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«БПЛА RQ-4B „GLOBAL HOWK“ ВВС США приблизился к границе России в Черном море. В Воздух поднимался истребитель Су-27», — сообщили в российском оборонном ведомстве. В Минобороны РФ подчеркнули, что нарушения границы России российской авиацией допущено не было.
Отмечается, что беспилотник США был разведывательным. Российский истребитель, в свою очередь, не допустил нарушения границы РФ, соблюдая все международные правила и меры безопасности.
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